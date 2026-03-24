Accidente de avión militar colombiano deja 69 muertos al concluir las tareas de rescate

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes cuando la aeronave se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo.

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, dejó 69 muertos y 57 heridos, según el balance hecho este martes por el Comando de las Fuerzas Militares al dar por concluidas las tareas de búsqueda y rescate.

"Una vez consolidada y verificada la información se logró establecer que en la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente", señaló la información.

De los 69 fallecidos, 61 eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía Nacional.

Accidentes de avión en América Latina

Esta la cronología de los mayores accidentes de avión en Latinoamérica este siglo:

11 enero 2003.- Un avión Fokker F28 de la compañía peruana Tans, con 46 ocupantes (entre ellos una española), y que cubría la ruta entre Chiclayo y la ciudad amazónica de Chachapoyas (Perú), se estrella contra el cerro Coloque a 3,300 metros de altitud. No hubo supervivientes.

16 agosto 2005.- Mueren los 161 ocupantes de un avión de la compañía colombiana West Caribean, la gran mayoría franceses de Martinica, al caer a tierra en la sierra venezolana de Perijá cuando volaba entre Panamá y esa isla francesa del Caribe.

29 septiembre 2006.- Un Boeing de la línea brasileña GOL desaparece con 154 personas a bordo, que fallecieron, tras colisionar con un avión Legacy que se dirigía a Estados Unidos, en la frontera entre los estados amazónicos de Pará y Mato Grosso. El Legacy consiguió aterrizar de emergencia.

17 julio 2007.- Un Airbus A320 de la aerolínea brasileña TAM se sale de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo (Brasil)

21 febrero 2008.- Un avión ATR 42300 de fabricación franco-italiana, con 43 pasajeros y tres tripulantes, de la aerolínea Santa Bárbara, desaparece cuando volaba entre Mérida y Caracas (Venezuela). 1 junio 2009.- Un Airbus A-330 de Air France se precipita en aguas del Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro (Brasil) a París. Mueren las 228 personas que viajaban a bordo, la mayoría brasileños y franceses. Según el análisis de las cajas negras, el accidente se debió a un error de los pilotos, lo que exculpa al fabricante, Airbus. 5 noviembre 2010.- Fallecen los 68 ocupantes de un avión comercial -un ATR-72 de dos motores turbohélice para viajes regionales- de la aerolínea cubana Aerocaribean, al estrellarse en la región de Guasimal en la provincia de Sancti Spiritus, Cuba. 28 noviembre 2016.- Mueren 71 de los 77 ocupantes de un avión Avro RJ 85 de la compañía boliviana Lamia que se estrelló cerca del aeropuerto de Medellín (Colombia). 18 mayo 2018.- Fallecen 112 de los 113 ocupantes de un Boeing 737 de Cubana de Aviación, alquilado a la mexicana Global Air, que cubría la ruta entre La Habana y Holguín. El avión se estrelló instantes después de despegar a 1 kilómetro del aeropuerto de La Habana. choca contra un edificio causando 199 muertos (187 ocupantes del avión y 12 alcanzados en tierra).

choca contra un edificio causando 199 muertos (187 ocupantes del avión y 12 alcanzados en tierra).