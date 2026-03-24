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Gobierno de Kast retira apoyo a candidatura de Michelle Bachelet para secretaría general de la ONU

Pese a no contar con el apoyo de Chile, todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de las otras dos potencias latinoamericanas: México y Brasil

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    Gobierno de Kast retira apoyo a candidatura de Michelle Bachelet para secretaría general de la ONU
    La expresidenta chilena Michelle Bachelet fue oficialmente inscrita por Chile como candidata al puesto de secretaria general de la ONU en febrero pasado. (AFP)

    El nuevo gobierno de José Antonio Kast retiró el martes el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU.

    La exmandataria chilena había sido postulada por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), en conjunto con México y Brasil.

    Pese a no contar con el apoyo de Chile, todavía puede seguir con su candidatura, gracias al apoyo de las otras dos potencias latinoamericanas.

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    Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018), con el Partido Socialista.

    "La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", dijo la Cancillerìa chilena en un comunicado.

    Sin embargo, el gobierno anunció que si Bachelet sigue con su candidatura, no apoyarán a otro contendiente.

    Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026.

    La política chilena ya tuvo altos cargos en el organismo internacional. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

    En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina: el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991.

    Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones.

    Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer la que ocupe el puesto.

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