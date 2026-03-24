Presidente de Perú reemplaza al ministro de Energía que dimitió por denuncia de violación

Ángelo Alfaro Lumbardi renunció tras la denuncia de la mujer que lo acusó de violación, cuando ella tenía 16 años. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente interino de Perú, José María Balcázar , tomó este lunes el juramento al nuevo ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán , en lugar del renunciante Ángelo Alfaro, denunciado por su exconviviente y madre de su hijo de haberla violado cuando tenía 16 años y él 47.

En una breve ceremonia en el Palacio de Gobierno , Balcázar tomó el juramento de Ayasta, quien se desempeñaba como gerente de la empresa de servicio público Electronortemedio, un día después de la renuncia de Alfaro , quien ingresó al gabinete en febrero pasado.

Al aceptar la renuncia de Alfaro, el Ejecutivo peruano expresó su reconocimiento y agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión, destacando su compromiso y esfuerzo "especialmente en un contexto complejo para la seguridad energética nacional", en relación a la crisis de gas vivida las últimas semanas debido a una fuga en un gasoducto del principal yacimiento del país.

La confesión del exministro

En entrevista con el dominical Cuarto Poder, el exministro afirmó que su "único pecado" fue enamorarse de una menor de edad, al explicar que tuvo una relación con la entonces adolescente de 16 años, en la que según él nunca hubo violencia, y destacó que los hechos sucedieron hace 25 años.

La semana pasada, la mujer acusó al entonces ministro de presuntamente haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 47, y de haberla dejado embarazada de un niño del que supuestamente la apartó desde hace diez años al enviarlo a Australia.

Los hechos ocurrieron presuntamente en la ciudad amazónica de Pucallpa en el año 2000, cuando la mujer, identificada como Jennifer Canani, cursaba el quinto año de educación secundaria, mientras que Alfaro ejercía como gerente de la empresa Electro Ucayali, según manifestó el miércoles la denunciante al programa 'Beto A Saber', del canal Willax.

La versión que circula

En contenidos de redes sociales circula la versión de la denunciante, según la cual, tras consumir alcohol perdió el conocimiento y despertó en la vivienda de Alfaro.

También aseguró que posteriormente, señaló que quedó embarazada y convivió con él en un contexto de maltrato físico y psicológico.