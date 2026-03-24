Renuncia el procurador general de Venezuela tras más de una década en el cargo

El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, renunció a su cargo. ( FUENTE EXTERNA )

El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, renunció a su cargo, luego de más de una década al frente de este despacho, informó este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

Muñoz, encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales de Venezuela, dentro y fuera de sus fronteras, fue designado en el cargo por Nicolás Maduro en 2015 y ratificado en 2020 por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).