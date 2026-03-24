×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
renuncia procurador general Venezuela
renuncia procurador general Venezuela

Renuncia el procurador general de Venezuela tras más de una década en el cargo

Reinaldo Muñoz Pedroza ocupó el cargo de procurador general desde 2015, siendo designado por Nicolás Maduro y ratificado en 2020

    Expandir imagen
    Renuncia el procurador general de Venezuela tras más de una década en el cargo
    El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, renunció a su cargo. (FUENTE EXTERNA)

    El procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, renunció a su cargo, luego de más de una década al frente de este despacho, informó este martes el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

    Muñoz, encargado de asesorar y defender los intereses patrimoniales de Venezuela, dentro y fuera de sus fronteras, fue designado en el cargo por Nicolás Maduro en 2015 y ratificado en 2020 por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 