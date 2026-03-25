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Michelle Bachelet
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México mantiene el apoyo a Michelle Bachelet para dirigir la ONU pese a retirada de Chile

Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026

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    México mantiene el apoyo a Michelle Bachelet para dirigir la ONU pese a retirada de Chile
    Michelle Bachelet mantiene su candidatura con la meta de conquistar a gran parte de América Latina. (EFE)

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles que el país mantiene su apoyo a la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), para dirigir la ONU, a pesar de la retirada del apoyo por parte del Gobierno de Chile liderado por el presidente ultraderechista, José Antonio Kast.

    • "Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto. Se puede hacer (seguir apoyándola). No necesariamente se tiene que apoyar una persona del país. Se puede hacer y los argumentos por los cuales la apoyamos siguen siendo válidos", expresó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria.
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    La decisión de Kast de retirar su apoyo a Bachelet fue difundida este martes a través de un comunicado, en el que aseguró haber "llegado a la conviccio´n que el contexto de esta eleccio´n, la dispersio´n de candidaturas de pai´ses de Ame´rica Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura".

    El socialismo como plataforma ideológica y factor de rechazo de Kast

    Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018), con el Partido Socialista de Chile.

    "La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", dijo la Cancillerìa chilena en un comunicado.

    Kast asumió el poder en Chile como parte de una redefinición política de la población, la cual dejó atrás años de rechazo a los políticos vinculados a la dictadura de Augusto Pinochet.

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