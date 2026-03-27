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colombianos mercenarios
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ONU estima que más de 10,000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en el mundo

Según este organismo, los colombianos figuran entre los más solicitados a nivel global para desempeñar funciones de combate o seguridad privada

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    ONU estima que más de 10,000 colombianos han sido reclutados como mercenarios en el mundo
    La ONU estima que más de 10,000 colombianos han sido reclutados como mercenarios para participar en diferentes guerras alrededor del mundo. (FUENTE EXTERNA)

    La ONU estima que más de 10,000 colombianos han sido reclutados como mercenarios para participar en diferentes guerras alrededor del mundo, como las de la República Democrática del Congo, Ucrania y Sudán, alertó este viernes el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de este organismo.

    • "El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades", dijo en una rueda de prensa la presidenta del Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios, la sudafricana Michelle Small.

    Los más solicitados

    Según este organismo, los colombianos, que en su mayoría son exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad, figuran entre los más solicitados a nivel global para desempeñar funciones de combate o seguridad privada, en un contexto de creciente demanda internacional.

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