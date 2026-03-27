Un petrolero ruso con 740,000 barriles de crudo está a cinco días de Cuba, afirma experto

El Anatoly Kolodkin, con código IMO 9610808, no tiene como destino público en las plataformas de seguimiento de barcos ningún puerto de Cuba, pero esa es una estrategia frecuente en barcos sancionados. ( FUENTE EXTERNA )

Un petrolero con 740,000 barriles de crudo ruso navega por el Atlántico en dirección a Cuba pese al bloqueo de EE. UU. y se encuentra a unos cinco días de la isla, aseguró este jueves Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas (EE. UU.).

Se trata del Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, un tanquero sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea (UE), explicó el experto cubanoamericano en una videoconferencia sobre la situación energética de Cuba organizada por el centro de estudios estadounidense Cuba Study Group (CSG).

"Habrá que seguir atentos su trayectoria y ver si finalmente entra en algún puerto cubano", afirmó Piñón, quien aseguró que el último petrolero que atracó en Cuba con crudo del exterior fue el Ocean Mariner el 9 de enero, con carga procedente de México.

Piñón se mostró extrañado de que el envío sea de petróleo "cuando lo que necesita Cuba es diésel". Con esta carga (y el tamaño del barco), el Anatoly Kolodkin podría dirigirse tanto al centro logístico petrolero de Matanzas (noroeste) como a Cienfuegos (centro-sur), una bahía con una importante refinería.

Estrategia para barcos sancionados

El Anatoly Kolodkin, con código IMO 9610808, no tiene como destino público en las plataformas de seguimiento de barcos ningún puerto de Cuba, pero esa es una estrategia frecuente en barcos sancionados.

Las especulaciones sobre la posibilidad de que se dirija a Cuba se han multiplicado en los últimos días, conforme aumenta la crisis energética en la isla por el bloqueo petrolero de Washington.

Piñón señaló que hay dos barcos del servicio de guardacostas estadounidense patrullando por aguas internacionales al norte de Cuba, embarcaciones que podrían tener la misión de cortarle el paso a este petrolero.

Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, pese a que esa decisión suponía un desafío a Washington.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petroleo a Cuba, pero luego la Justicia de su país consideró ilegal el uso de medidas comerciales para dirimir cuestiones de otro ámbito.

La amenaza no obstante siguió en pie y varios expertos consultados por EFE coincidieron en señalar que Washington podría emplear otras medidas para mantener en pie el bloqueo a Cuba.

EE. UU. ha presionado desde enero a La Habana cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el Gobierno cubano se siente a negociar y emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo la estela de Venezuela.

Cuba precisa diariamente unos 100,000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que unos 40,000 proceden de su producción nacional. La imposibilidad de cubrir el resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía.