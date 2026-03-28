Partido de Machado reabre su sede y promete acompañar protestas por el cambio en Venezuela

Cientos de activistas y simpatizantes del partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, se congregaron para reabrir 'El Bejucal', la sede de la agrupación en Caracas, cerrada desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024. ( EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ )

Cientos de activistas y simpatizantes del partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, se congregaron este sábado para reabrir 'El Bejucal', la sede de la agrupación en Caracas, cerrada desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024, y prometieron acompañar protestas para exigir un cambio en el país suramericano.

"La gente ciertamente está esperanzada, pero tenemos que entender que la tarea no está conclusa y tenemos que avanzar, como lo hemos hecho siempre, por medio de un ejercicio de ciudadanía", afirmó Henry Alviárez, coordinador nacional de organización del partido, quien encabezó el acto.

Retomar tareas políticas

En su discurso, Alviárez -excarcelado en febrero, tras casi dos años en prisión- señaló que la reapertura de la sede servirá para retomar las tareas políticas de la agrupación.

En este sentido, señaló que entienden los "costos" de organizar a la ciudadanía, tras la "represión" y el "odio" que enfrentó la dirigencia del partido, pero subrayó en la necesidad de buscar "un cambio urgente" en el país.

"Tenemos que acompañar todas las protestas que se están dando en el país de manera pacífica, que las están dando nuestros trabajadores", afirmó, en referencia a las recientes marchas de gremios y sindicatos para exigir aumentos salariales.

Alviárez reiteró que los últimos años fueron de "dificultad extrema, represión, persecución, prisión" para la tolda, pero subrayó que "no es momento" de buscar revancha.

Insistió en que el partido busca pacificar y reinstitucionalizar Venezuela, y señaló que si realmente hay voluntad de reconciliación, se deberían convocar elecciones para "que sea el ciudadano" quien decida el futuro del país.

Machado, quien se encuentra en el extranjero desde diciembre pasado, envió un mensaje en video en el que celebró la reapertura de la sede, inaugurada el 23 de enero de 2010, y llamó a que sirva de refugio para los integrantes de VV, pero también para los militantes de otras organizaciones políticas y sociales.

"Estamos muy cerca de lograr lo que durante años, décadas, hemos anhelado. Hoy podemos asegurarnos que lo que hemos hecho ha valido la pena", aseguró la también premio nobel de la paz.

Machado no regresa a la sede de su partido desde el 30 de julio de 2024, dos días después de la elección presidencial, cuando hubo cerca de 2,400 detenciones en contexto de protestas luego de que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamara la reelección de Nicolás Maduro, un resultado que la mayor coalición opositora denunció como fraudulento.

Una semana después de las presidenciales, VV denunció un "atraco" contra su sede, cuando seis hombres armados y con el rostro cubierto "sometieron a los vigilantes" y vandalizaron las instalaciones para "llevarse equipos y documentos".