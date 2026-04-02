Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga siguen primeros en intención de voto en Perú

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori y el postulante ultraconservador Rafael López Aliaga siguen adelante con el 10 % y el 8.7 %, respectivamente, seguidos de cerca por Carlos Álvarez y Roberto Sánchez con el 6 %, en la última encuesta de intención de voto para los comicios generales del 12 de abril publicada este jueves por el diario La República.

El sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundido a 10 días de los comicios generales en Perú, fue un estudio realizado de forma telefónica a 1,203 personas, entre los días 28 y 31 de marzo, después de los debates que enfrentaron a los 35 candidatos en la contienda.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantiene el 10 % de intención de voto que también le otorgan otras empresas encuestadoras, con un ligero incremento respecto a la encuesta de IEP de febrero pasado.

En su cuarta postulación a la presidencia de Perú, la candidata de Fuerza Popular disputa las preferencias del electorado con el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, que ha bajado a 8.7 %.

El candidato de Renovación Popular aparece en una tendencia a la baja desde febrero pasado cuando incluso superó a Fujimori en la intención de voto.

Tendencias y proyecciones hacia la segunda vuelta electoral

Le siguen a los favoritos, el cómico Carlos Álvarez, candidato del partido derechista País para Todos, con un 6.9 % y el postulante izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con el 6.7 %, ambos en una tendencia ascendente tras los debates de las últimas dos semanas.

Tanto Álvarez como el exministro de Pedro Castillo (2021-2022) Roberto Sánchez están a la caza de pasar a la segunda vuelta, en la que muy probablemente se decidirá la elección de Perú el próximo 7 de junio.

El también candidato de izquierda Alfonso López Chau, de Ahora Nación, tiene el 6.3 % en la intención de voto, pero se estanca en ese porcentaje, mientras que el exministro Jorge Nieto del partido del Buen Gobierno sube al 5.4 %, al igual que el veterano exalcalde de Lima Ricardo Belmont del partido Obras en el 5.2 %.

A la fecha, un 17 % de electores aún no decide su voto, un 9 % no votará por ninguno y el 2.8 % votará blanco o viciado en los comicios presidenciales de Perú.

La encuesta tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2.8 %.