Keiko Fujimori agradece primer lugar en encuestas, pero dice "faltan días claves" en Perú

La candidata presidencial derechista Keiko Fujimori, quien lidera los sondeos de opinión con miras a los comicios del próximo 12 de abril en Perú, agradeció este domingo el apoyo a su postulación, aunque remarcó que "faltan días claves para el momento de la elección" en su país.

"Recibimos esta encuesta con mucha alegría, sobre todo porque es el esfuerzo de los miles de simpatizantes que nos vienen ayudando, transmitiendo nuestras propuestas", declaró Fujimori al Canal N de televisión durante una actividad proselitista en la región amazónica de San Martín.

Mientras que todos los últimos sondeos, que solo se pueden publicar hasta este domingo en Perú por las restricciones que impone la ley electoral, la ubican en la primera posición, la líder del partido Fuerza Popular consideró que "hay que seguir con mucha humildad, mucha prudencia y con mucha fuerza en este último tramo" del proceso.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también aseguró que la región amazónica peruana "es un espacio donde siempre" la reciben "con mucho cariño", ya que es un de los principales bastiones de apoyo a su candidatura.

Ofreció, en ese sentido, que si gana las elecciones presidenciales tendrá "un gobierno que cumpla, que trabaje, que esté en la cancha" como, según dijo, lo viene "haciendo desde hace muchos años".

Fujimori se postula por cuarta vez consecutiva a la Presidencia de Perú, tras haber perdido en segunda vuelta los comicios de 2011 frente al exmilitar nacionalista Ollanta Humala, de 2016 ante el economista y empresario Pedro Pablo Kuczynski y de 2021 contra el maestro rural Pedro Castillo.

Las encuestas publicadas este domingo señalaron que la candidata derechista se mantiene en el primer lugar de las preferencias a una semana de los comicios, seguida por el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde ultraconservador de Lima Rafael López Aliaga, que tienen un virtual empate técnico por la segunda posición.

Al respecto, la directora de la empresa encuestadora privada Datum, Urpi Torrado, señaló en el diario El Comercio que, a una semana de las elecciones "nada está definido", porque "el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto" en Perú.

A los comicios del 12 de abril han sido convocados más de 27 millones de peruanos para elegir al nuevo presidente para el período 2026-2031, además de 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos, tal como prevén los sondeos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, programada para el domingo 7 de junio.