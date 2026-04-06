Tour turístico en Nicaragua termina en muerte de empresaria y su hijo en estado de gravedad

La víctima del accidente de tránsito en Nicaragua fue identificada como Kasey Grelle, de 41 años, fundadora y directora ejecutiva de una firma. ( FUENTE EXTERNA )

Una ejecutiva estadounidense murió durante un accidente de tránsito ocurrido en Nicaragua mientras realizaba un recorrido turístico con su familia, según reportes difundidos por el medio británico Daily Mail.

La víctima fue identificada como Kasey Grelle, de 41 años, fundadora y directora ejecutiva de la firma Aux Insights. De acuerdo con la información publicada, el vehículo en el que viajaba volcó durante una excursión el pasado 23 de marzo.

En el mismo hecho resultó gravemente herido su hijo de 11 años, identificado como Julian, quien sufrió traumas en la cabeza, fracturas en el cráneo y la columna, además de un pulmón colapsado. El menor fue trasladado a un hospital infantil en Missouri, donde permanece en proceso de recuperación.

El accidente ocurrió mientras Grelle viajaba junto a su esposo, el músico Dave Grelle, y otros hijos de la pareja. Informes locales citados por el medio señalan que el conductor del autobús turístico perdió el control del vehículo antes del vuelco.

La familia residía en St. Louis, Estados Unidos. Tras el hecho, allegados confirmaron el impacto de la pérdida y describieron a la empresaria como una figura central dentro de su entorno familiar.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales atribuidas a su esposo, la familia enfrenta la situación con procesos médicos en curso y gestiones relacionadas con los gastos derivados del accidente, incluyendo atención hospitalaria y traslado.

Recaudación de fondos tras la tragedia

El caso también ha generado una campaña de recaudación de fondos para cubrir costos médicos y otros gastos asociados.

Grelle había desarrollado su carrera en el sector empresarial tras una etapa como periodista. Posteriormente fundó Aux Insights, una consultora enfocada en asesorar a firmas de capital privado en estrategias de crecimiento.

Las circunstancias del accidente no han sido detalladas por autoridades nicaragüenses en los reportes citados, y no se ha informado sobre posibles responsabilidades o investigaciones en curso.