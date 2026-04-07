Delcy Rodríguez anunciará mañana "cambios" en Venezuela después de tres meses en el cargo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que dará a conocer este miércoles "cambios" para Venezuela, país que gobierna desde hace un poco más de tres meses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"Mañana le hablaré al país, hablaré de las verdades, hablaré de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes", dijo la mandataria en declaraciones transmitidas este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez hizo el anuncio durante el acto de firma de un acuerdo "por la paz y el desarrollo integral de las mujeres venezolanas", celebrado en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, en Caracas.

La líder chavista señaló que el 5 de enero de este año, cuando asumió el cargo, juró "defender la paz, la tranquilidad y preservar el futuro para la juventud", y afirmó que su país quiere ser "libre de sanciones y libre de bloqueo" para que "pueda retomar un rumbo de bienestar".

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Contexto político tras la captura de Nicolás Maduro

El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, señaló en la red social X que será "un importante mensaje" el que dirigirá Rodríguez, sin dar detalles.

Desde el 3 de enero, cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas por fuerzas estadounidenses, Venezuela vive lo que la propia presidenta encargada ha calificado como un "nuevo momento político", marcado por una apertura petrolera, excarcelaciones de presos políticos, una amnistía y la reanudación de las relaciones con Washington, tras siete años de ruptura.

Rodríguez también impulsa una ley de minas que anunció en marzo durante la visita del secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, y de la que se ha aprobado 115 de 130 artículos hasta este martes, cuando el Parlamento volvió a aplazar la segunda discusión necesaria para sancionar la norma, que abre el sector a la inversión extranjera ante el interés de Washington en el oro venezolano.

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