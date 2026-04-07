Llega a Venezuela primer vuelo de Iberia tras más de cuatro meses de suspensión

El primer vuelo de Iberia aterrizó este martes en Venezuela, luego de que la aerolínea mantuviera sus vuelos suspendidos desde el pasado 29 de noviembre por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) tras una alerta de Estados Unidos sobre la inestabilidad en el país suramericano.

El avión llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, procedente de Madrid, cerca de las 17:00 horas (21:00 GMT) y despegará de vuelta a la capital española a las 19:00 hora local, constató EFE.

El vuelo, servido con un Airbus 330-200, venía prácticamente lleno, con 275 asientos ocupados, explicaron las fuentes de la aerolínea a EFE, mientras que en el Aeropuerto de Maiquetía decenas de personas hacían fila para abordar el avión con destino a Madrid.

Retorno de los vuelos de Iberia

Fuentes de la aerolínea avanzaron más temprano a EFE que la operación se retoma con cuatro frecuencias semanales, una menos de las que tenía Iberia con el país suramericano antes del 29 de noviembre, cuando decidió suspender los servicios siguiendo la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) tras la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la inestabilidad en el país y en el sur del Caribe.

Iberia ya había anunciado su intención de retomar los enlaces con Venezuela este mes de abril, una vez que el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que las conexiones comerciales aéreas se abrirían "muy pronto" tras abrir el espacio aéreo sobre el país.

Alerta de seguridad y suspensión de vuelos

El anuncio de extremar la precaución realizado por la FAA el 21 de noviembre y las recomendaciones de las agencias de seguridad aérea de Europa y España llevó en ese mes a las aerolíneas a detener sus operaciones con el país suramericano.