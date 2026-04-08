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familias aisladas Táchira
familias aisladas Táchira

Autoridades reportan 30 familias aisladas tras fuertes lluvias en el oeste de Venezuela

Los sistemas de alerta temprana se mantienen activos en otros municipios cercanos para monitorear los cauces de agua y los niveles de saturación del suelo, garantizando una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.

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    Autoridades reportan 30 familias aisladas tras fuertes lluvias en el oeste de Venezuela
    Yesnardo Canal, director regional de Protección Civil de Venezuela (FUENTE EXTERNA)

    Un total de 30 familias están aisladas en dos sectores del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) debido a las fuertes lluvias de los últimos días en la región, informó el Ministerio de Interior de Venezuela.

    Según reportó este miércoles el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la cartera de Estado indicó que las intensas lluvias han provocado el arrastre de sedimentos, lo que obstaculiza la vialidad hacia los sectores Veredales y Mataguineo, en ese estado fronterizo.

    Respuesta oficial y medidas de protección civil

    Yesnardo Canal, director regional de Protección Civil, citado por el ministerio, afirmó que ya se desplegaron funcionarios de este organismo de rescate para atender a las comunidades afectadas.

    "El sedimento ha obstruido un paso provisional que conectaba a los productores locales, lo que motivó la activación inmediata de los equipos de operaciones y el uso de tecnología de drones para realizar un levantamiento de daños y un análisis de necesidades", explicó.

    • También, señaló que no se ha declarado estado de emergencia, pero que "toda la capacidad de respuesta local" está coordinada para atender la situación.

    Asimismo, se mantienen los sistemas de alerta temprana en otros municipios cercanos, para monitorear los cauces de agua y niveles de saturación del suelo.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió en marzo sobre un fenómeno solar en Venezuela, que causaría aumentos en la temperatura por unos 45 días, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético, luego de que se reportaran fallas de electricidad en varios estados del país.

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