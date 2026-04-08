Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista a un médico prófugo

A los 50 años de edad, y tras haber perdido tres elecciones presidenciales consecutivas, Keiko Fujimori vuelve a ser candidata por cuarta vez con el objetivo de emular y reivindicar a su padre. ( EFE/ PAOLO AGUILAR )

Los peruanos que aún no han decidido su voto, a cinco días de las elecciones generales, tienen un amplio menú de 35 candidatos presidenciales entre los que elegir, desde rostros nuevos y veteranos hasta perfiles como un cómico derechista, un exfutbolista, un prófugo de la Justicia, militares retirados, empresarios y comunicadores.

Los políticos más conocidos en esta contienda son la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Sin embargo, la cara más famosa sea probablemente el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), una estrella de la televisión peruana que ha imitado a políticos durante los últimos 30 años.

Además de Fujimori, hay otros dos candidatos de centroderecha con lazos familiares con expresidentes: Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del encarcelado exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020), y el empresario Rafael Belaúnde (Libertad Popular), nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1985-1990).

Rostros castillistas

Tres candidatos están relacionados con el también encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), entre ellos su exministro y congresista Roberto Sánchez, que ha enarbolado su bandera y hace campaña en nombre de él con el propósito de lograr su libertad. En sus listas al Congreso lleva a dos hermanos de Castillo, a uno de sus sobrinos y a su cuñada.

El partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones en 2021, lleva esta vez como candidato a su líder, Vladimir Cerrón, el neurocirujano formado en Cuba que suma tres años prófugo de la Justicia por distintos procesos de corrupción cuando fue gobernador regional. Asimismo, es candidato presidencial Carlos Jaico (Perú Moderno), que fue secretario del Despacho Presidencial de Castillo.

Desde la izquierda también compite el abogado Ronald Atencio, de la alianza electoral Venceremos; por la centroziquierda aparece Alfonso López Chau (Ahora Nación), exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y por el centro se presentan un grupo de exministros de anteriores gobiernos como Jorge Nieto (Buen Gobierno), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

También de centro son dos dirigentes de centro expectorados del partido Acción Popular, como son el exgobernador de la región Cajamarca Mesías Guevara (Partido Morado) y el excongresista Yonhy Lescano (Cooperación Popular).

Dueños de universidades y políticos veteranos

Del mundo empresarial proceden César Acuña (Alianza Para el Progreso) y José Luna (Podemos Perú), dueños de universidades privadas vinculadas a sus respectivos partidos políticos, mientras que el también empresario Ricardo Belmont (Obras) encabeza un grupo de candidatos que buscan dar el salto a la Presidencia tras haber ejercido de alcaldes.

Belmont fue alcalde de Lima entre 1990 y 1995, y comparte cédula con Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) y el exfutbolista George Forsyth (Somos Perú), que han sido alcaldes de diferentes distritos limeños.

Asimismo, con largo recorrido político están los excongresistas Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), mientras que el Partido Aprista Peruano, del difunto expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011) apostó por renovarse con Enrique Valderrama.

Pelotón militar

Los militares se hacen sentir con José Williams (Avanza País), que participó en la liberación de la residencia del embajador japonés; Roberto Chiabra (Unidad Nacional), que estuvo en la Guerra del Cenepa (1995) contra Ecuador, Wolfang Grozo (Integridad Democrática), Herbert Caller (Partido Patriótico) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata).

Completan la lista el periodista Carlos Espá (Sí Creo), Paul Jaimes (Progresemos), el empresario Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), la profesora Rosario Fernández (Un Camino Diferente), el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN) y el músico y cirujano Armando Massé (Perú Federal).