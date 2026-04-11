Policía de Perú despliega operativos para garantizar la 'Ley Seca' por elecciones

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Perú recordaron a la ciudadanía que el incumplimiento de esta restricción constituye una infracción sancionable. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional de Perú (PNP) desplegó este sábado operativos en todo el país que continuarán hasta el lunes para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca, que prohíbe la venta y compra de bebidas alcohólicas durante el fin de semana de las elecciones generales del domingo.

Según la legislación peruana, la venta de bebidas alcohólicas queda prohibida desde las 08:00 horas del sábado hasta las 08:00 horas del lunes, en el marco de las elecciones generales de este domingo.

"El objetivo de esta disposición es garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, contribuyendo a que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y responsabilidad", indicó la PNP en un comunicado.

Operativos de la Policía Nacional

En ese sentido, agregó que se reforzará el patrullaje preventivo y la vigilancia en espacios públicos, en coordinación con los fiscalizadores electorales, para asegurar el cumplimiento de la norma en todo el país.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional recordaron a la ciudadanía que el incumplimiento de esta restricción constituye una infracción sancionable: quienes vulneren la disposición se exponen a multas de al menos 3,390 soles (equivalentes a unos 1,000 dólares).

Asimismo, los establecimientos que incumplan la norma podrán ser clausurados e inhabilitados por las autoridades competentes.

Consecuencias del incumplimiento

La Policía también señaló que sus intervenciones se realizarán conforme a ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales, priorizando la prevención y el diálogo para preservar el orden público, y ante eventuales infracciones, actuará dentro del marco legal vigente.

Por último, exhortó a la ciudadanía a respetar las disposiciones establecidas y a contribuir al desarrollo de unas elecciones seguras, ordenadas y en paz.

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia, luego de acumular una década de crisis políticas donde el país ha tenido ocho presidentes en diez años.