Policía de Perú despliega operativos para garantizar la 'Ley Seca' por elecciones
Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas, y la Ley Seca prohíbe la venta de alcohol desde el sábado hasta el lunes para evitar alteraciones del orden público.
La Policía Nacional de Perú (PNP) desplegó este sábado operativos en todo el país que continuarán hasta el lunes para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca, que prohíbe la venta y compra de bebidas alcohólicas durante el fin de semana de las elecciones generales del domingo.
Según la legislación peruana, la venta de bebidas alcohólicas queda prohibida desde las 08:00 horas del sábado hasta las 08:00 horas del lunes, en el marco de las elecciones generales de este domingo.
"El objetivo de esta disposición es garantizar la seguridad ciudadana y preservar el orden público, contribuyendo a que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y responsabilidad", indicó la PNP en un comunicado.
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Operativos de la Policía Nacional
En ese sentido, agregó que se reforzará el patrullaje preventivo y la vigilancia en espacios públicos, en coordinación con los fiscalizadores electorales, para asegurar el cumplimiento de la norma en todo el país.
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional recordaron a la ciudadanía que el incumplimiento de esta restricción constituye una infracción sancionable: quienes vulneren la disposición se exponen a multas de al menos 3,390 soles (equivalentes a unos 1,000 dólares).
Asimismo, los establecimientos que incumplan la norma podrán ser clausurados e inhabilitados por las autoridades competentes.
Consecuencias del incumplimiento
La Policía también señaló que sus intervenciones se realizarán conforme a ley y con pleno respeto a los derechos fundamentales, priorizando la prevención y el diálogo para preservar el orden público, y ante eventuales infracciones, actuará dentro del marco legal vigente.
Por último, exhortó a la ciudadanía a respetar las disposiciones establecidas y a contribuir al desarrollo de unas elecciones seguras, ordenadas y en paz.
Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo a las urnas para escoger a sus autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia, luego de acumular una década de crisis políticas donde el país ha tenido ocho presidentes en diez años.