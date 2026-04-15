Dos incendios en el oeste de Cuba arrasan ya 600 hectáreas de bosque

Este incendio las labores se han dificultado por la intensa sequía. ( FUENTE EXTERNA )

Un nuevo incendio forestal en la provincia cubana Pinar del Río (oeste) se ha sumado al de "muy grandes proporciones" desatado hace seis días y ambos han quemado ya unas 600 hectáreas (ha) de bosques, mientras prosiguen las labores para controlarlos, informaron este miércoles medios estatales.

El mayor de ellos, originado el viernes pasado en la zona montañosa de La Lanza, en el municipio Minas de Matahambre, ha devorado unas 540 hectáreas de bosques, dijo el jefe de gestión y manejo del fuego en el Cuerpo de Guardabosques (CGB) de la provincia, Rubén Guerra, citado por la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Fuerzas del CGB, entidades forestales y de una empresa minera de la zona continúan los trabajos con equipos mecanizados para contener las llamas sobre todo en el horario de la tarde-noche, cuando los vientos se calman y bajan las temperaturas, explicó el especialista.

Además señaló que con este incendio las labores se han dificultado por la intensa sequía, el terreno montañoso y la presencia de material combustible ligero como la maleza y las hojas de pino, entre otros.

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Incendios en La Güira

En el caso del siniestro que comenzó el pasado 13 de abril en la zona de La Güira, entre los municipios Minas de Matahambre y San Juan y Martínez, ha dañado ya 60 hectáreas de bosque, en tanto fuerzas conjuntas intentan su control y evitar su propagación.

En lo que va de año se han reportado y extinguido 39 incendios forestales en Pinar del Río que han dañado 197.6 hectáreas de bosques, de acuerdo con informes del Cuerpo de Guardabosques.

Pinar del Río, con más de 411,000 hectáreas de bosques y el 48 % de su superficie cubierta de árboles, es la segunda provincia más reforestada de Cuba.

El 96 % de los incendios forestales en Cuba se registran entre enero y mayo, periodo coincidente con la época seca, pero estudios del CGB señalan a marzo y abril como los de mayor ocurrencia histórica, aunque pueden aparecer hasta agosto, asociados a la prolongación del período poco lluvioso y a las variables meteorológicas.

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