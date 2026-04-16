Manifestantes piden ante embajada de EE. UU. en Venezuela elecciones y ajustes salariales

Personas participan durante una manifestación del sindicato de trabajadores en Caracas (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Sindicalistas y trabajadores pidieron el jueves ante la embajada de Estados Unidos en Venezuela nuevas elecciones y ajustes salariales al cumplirse más de 100 días del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Tras la captura del mandatario izquierdista en una operación militar estadounidense en enero, Delcy Rodríguez asumió el mando de manera transitoria. Gobierna bajo presión del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Un puñado de manifestantes se movilizó hasta la embajada de Estados Unidos, en una zona acomodada de la capital. La sede diplomática reactivó sus operaciones con el restablecimiento de las relaciones entre Washington y Caracas tras siete años de ruptura.

"Queremos darle las gracias al gobierno americano por habernos dado un poquito de aire para respirar, pero que terminen el trabajo", dijo el sindicalista Víctor Pereira a un empleado local de la embajada.

Los manifestantes entregaron en la sede diplomática varias peticiones de mejoras salariales, liberación de presos políticos y comicios libres. "Necesitamos rápidamente unas elecciones", ratificó a la AFP Carlos Salazar, coordinador de una coalición sindical.

La oposición venezolana exige a Rodríguez convocar elecciones ante la "ausencia absoluta" de Maduro, procesado por narcotráfico en Nueva York, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución.

"Ahorita el gobierno venezolano está bajo la tutela de los norteamericanos. Entonces, vamos a hablar con los norteamericanos" para que tiendan "un puente" con Rodríguez y "dé respuesta a nuestros planteamientos", explicó por su parte Laura Rada, sindicalista de 70 años.

Reclamos ante embajada

Con banderas de Venezuela y Estados Unidos, unas 200 personas se congregaron momentos antes en una plaza a pocos kilómetros de la embajada en respaldo a los reclamos.

Las manifestaciones eran una rareza en el país tras la ola de arrestos desatada en medio de la controversial reelección de Maduro el 28 de julio de 2024. Desde su captura se han reactivado las protestas.

"Venezuela está tutelada por Estados Unidos ahorita. Tan sencillo como eso", aseguró Adriana Farnetano, jubilada de 62 años, con una pequeña bandera estadounidense en mano y arropada con la tricolor nacional.

Sin embargo, se queja: "Está el negocio del petróleo y todo eso, pero eso nosotros no lo vemos ahorita. Nosotros no estamos viendo nada del petróleo, ni del oro, ni de nada".