Petro rechaza acusaciones de Noboa sobre vínculos con narcotraficante ecuatoriano

El presidente Colombia, Gustavo Petro, durante la segunda entrega de 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE celebrado este viernes en Barcelona el 17 de abril de 2026. ( EFE/ ALEJANDRO GARCÍA )

En un nuevo episodio de la deteriorada relación entre ambos países, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el señalamiento hecho por su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, que lo vincula con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, mejor conocido como "Fito".

"Nada, no conozco al tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que le hemos entregado", escribió Petro este sábado en su cuenta de X.

El mandatario reaccionó así a declaraciones de Noboa en una entrevista con la revista colombiana Semana, en las que afirmó que Petro "se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito". Aunque Noboa sostuvo esta afirmación, indicó no poder confirmar un encuentro directo entre el gobernante colombiano y el cabecilla criminal.

Macías Villamar es el principal líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros y el narcotraficante más buscado de Ecuador. A principios de enero este antisocial se fugó de una cárcel en Guayaquil, hecho que desató una ola de violencia en el país y llevó a Noboa a declararle la guerra a los grupos narcotraficantes.

Tras su recaptura en junio, fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio y se convirtió en el primer gran narcotraficante ecuatoriano juzgado en ese país, en una corte de Nueva York.

"Se dejan llenar de mentiras la cabeza"

Petro también arremetió contra su homólogo ecuatoriano y contra sectores políticos colombianos, y afirmó: "a Noboa le pasa lo que le pasó a Trump (presidente de Estados Unidos) , se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante".

El mandatario aseguró que existe una supuesta estrategia en su contra basada en señalamientos sin sustento y agregó: "las grabaciones de las autoridades ecuatorianas son claras en la orden que han recibido, según ellos, del Departamento de Estado (de Estados Unidos), para conseguir bandidos que me acusen".

Petro manifestó que pidió a Donald Trump mediar con Noboa durante la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, pero indicó que el asunto fue delegado en el secretario de Estado, Marco Rubio.