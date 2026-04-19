Las opositoras cubanas Damas de Blanco denuncian cercos policiales contra sus viviendas

El movimiento Damas de Blanco surgió por iniciativa de un grupo de mujeres familiares de cerca de 75 disidentes y periodistas independientes. ( FUENTE EXTERNA )

La líder de las opositoras cubanas Damas de Blanco, Berta Soler, denunció que este domingo su sede en La Habana y los domicilios de varios miembros amanecieron sitiados por integrantes de la policía.

Soler se refirió en redes sociales a que estas acciones son "para impedir que participen en la misa y oremos por nuestros presos políticos cubanos".

A pesar de estas medidas, indicó que el viernes y sábado últimos varias Damas de Blanco pudieron asistir a los eventos religiosos en templos católicos de los municipios Colón, Cárdenas y Perico, en la provincia de Matanzas (oeste).

En los últimos años Soler ha denunciado múltiples arrestos temporales contra ella y otros miembros de la organización que lidera, especialmente los domingos, cuando sus integrantes se disponen a acudir a misa y la policía les impide llegar a las iglesias.

Origen del movimiento Damas de Blanco El movimiento Damas de Blanco surgió por iniciativa de un grupo de mujeres familiares de cerca de 75 disidentes y periodistas independientes detenidos y sancionados en marzo de 2003 con condenas de cárcel durante el periodo conocido como la Primavera Negra.

Detenciones de opositores en Cuba

En paralelo, la académica disidente cubana Alina Bárbara López también denunció que fue detenida nuevamente el pasado sábado durante casi diez horas en Matanzas (oeste) por violar la medida cautelar de reclusión domiciliaria que le fue impuesta por el tribunal municipal de la localidad, según explicó la historiadora en las redes sociales.

López ha sido detenida varias veces en los últimos años por realizar protestas simbólicas y desde el pasado enero se encuentra a la espera de un juicio en el que enfrentaría una pena de hasta cuatro años de trabajo correccional acusada de los presuntos delitos de desobediencia, desacato y atentado durante su última detención, en junio de 2024.