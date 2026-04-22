Fiscalía de Perú solicita arresto del organizador de elecciones generales

La Fiscalía de Perú ha pedido que se ordene la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto, por las irregularidades que se presentaron durante los comicios generales del pasado 12 de abril, informó este miércoles el fiscal general peruano, Tomás Gálvez.

El fiscal señaló en la emisora RPP que la petición fue presentada durante la noche del último martes contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE y que ahora se deberá esperar a que el juez de turno determine la fecha en que se celebrará la audiencia de revisión del requerimiento.

Gálvez remarcó que el Ministerio Público está "actuando con toda firmeza" en este caso y que será el juez el que deba "resolver a la brevedad posible" sobre la petición.

También confirmó que Corvetto, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de colusión, ha entregado dos pasaportes a la Fiscalía Anticorrupción, ya que cuenta con las nacionalidades peruana e italiana.

Corvetto dimitió este martes a la jefatura de la ONPE en medio de las críticas e investigaciones por las demoras en el traslado y reparto del material electoral, que provocaron que el sufragio se extienda en forma inédita un día más en Lima; así como los fallos en el repliegue y custodia de los votos emitidos.

Pese a la renuncia de Corvetto está prohibida por ley mientras haya un proceso electoral en marcha, esta fue aceptada rápidamente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano de control de la Judicatura peruana que también designa al jefe de la ONPE, tras lo cual este organismo informó que su gerente general, Bernardo Pachas, asumiría la jefatura interina hasta el término del proceso electoral.

Pachas informó este miércoles que siguen trabajando en el cómputo de las elecciones con la expectativa de "cerrar este viernes" con todas las actas de votación procesadas y luego esperar las resoluciones sobre las actas impugnadas, con el fin de ratificar a los candidatos que pasarán a una segunda vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 7 de junio.

Medios locales señalaron, por su parte, que Corvetto llegó este miércoles hasta la sede de la Prefectura de Lima, donde supuestamente solicitó que se otorguen garantías de seguridad para su vida y la de su familia.

El exfuncionario tomó esta medida después de que un programa del canal de televisión Willax difundió información personal de sus hijos, tras lo cual atribuyó esa publicación a un "error material" y ofreció disculpas a la familia de Corvetto.

Situación actual del proceso electoral

Con el 94,4 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori es la más votada, con el 17,05 %; seguida por el izquierdista Roberto Sánchez, con el 12,02 % , y el ultraderechista Rafael López Aliaga, con el 11,90 %.

Mientras que ya se ha confirmado que Fujimori disputará la segunda vuelta presidencial, la diferencia entre Sánchez y López Aliaga en la disputa por el segundo lugar es actualmente de 19.298 votos.