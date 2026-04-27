Petro pide investigar si explosivos del atentado en la Panamericana llegaron desde Ecuador

Personas se lamentan en la vía Panamericana tras un atentado este sábado, en Cajibío (Colombia). ( EFE/ERNESTO GUZMÁN )

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este lunes a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado en la Vía Panamericana, cerca de Cajibío, en el departamento del Cauca (suroeste), que dejó 20 civiles muertos, llegaron desde Ecuador.

"Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador", dijo Petro en una alocución televisada.

El mandatario advirtió que se trataría de "un problema creciente" y planteó que estos hechos buscan sabotear las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

Sobre el ataque

El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias de las FARC, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros 15 vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.

El atentado ha provocado rechazo de autoridades y distintos sectores, tras un recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.

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