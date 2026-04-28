Imputan a 20 exguerrilleros de FARC como máximos responsables de reclutamiento de niños

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó este martes que 20 exguerrilleros de las FARC son los "máximos responsables" del reclutamiento y utilización de niños para el conflicto armado, por lo cual los llamó a reconocer su participación en esos crímenes.

Los imputados hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y Comando Conjunto Central de las FARC, y se les vinculó al proceso porque, según ese tribunal, "ejercieron mando o cumplieron roles determinantes en el reclutamiento de menores".

La investigación hace parte del Caso 07 de la JEP, titulado 'Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado', que incluye a 11,052 víctimas, de las cuales 9,027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales afectados y 2,025 son víctimas individuales.

Según un informe de la ONU del 2022, unos 600 niños fueron reclutados por bandas armadas en los tres años posteriores a la firma del acuerdo de paz, una cifra que, según los expertos, está muy subestimada.

Los colombianos pobres que viven en áreas rurales donde alguna vez operaron las FARC son los más propensos a ser atacados. Los más vulnerables son los niños indígenas.

Derli (no es su nombre real), una adolescente de 13 años, es parte del grupo indígena nasa, que tradicionalmente se ha enfrentado a las bandas armadas. Derli lleva una camiseta rosa impresa que dice "Solo amor", una frase discordante dado el contexto de la conversación que tenemos con ella.

Aumento de un 300% en 2026

El pasado 12 de febrero, el organismo publicó un informe en el que consignó que según los casos verificados por técnicos de la institución , el número de niños y niñas reclutados y utilizados por grupos armados en Colombia se ha disparado en un 300% a lo largo de los últimos cinco años, a medida que la violencia creciente sigue poniendo en peligro a decenas de miles de niños y niñas.

Según las últimas cifras verificadas por Naciones Unidas y publicadas en el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, que abarca el año 2024, un promedio de un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en Colombia.

"Los niños y niñas de Colombia no solo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias que esto tiene para ellos y sus familias son devastadoras", afirmó la Representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat.

"Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida, y es nuestro deber evitar que se produzcan".

El reclutamiento y el uso de niños y niñas constituye una grave violación de sus derechos, y está prohibido por el derecho internacional, tanto el derecho internacional humanitario como el de derechos humanos.