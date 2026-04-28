Capturan a uno de los acusados del atentado que dejó al menos 20 muertos en Colombia

Imagen del día del atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades colombianas capturaron este martes en el suroeste del país a José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana que el sábado dejó al menos 20 muertos en el departamento del Cauca.

La detención se realizó en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en el vecino departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército.

Según las autoridades, Vitoncó, también conocido con el alias de David, es el cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Vitoncó es señalado de ser uno de los autores intelectuales del ataque perpetrado el pasado 25 de abril en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde la explosión de un artefacto dejó al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos.

Reacciones oficiales y responsabilidades atribuidas

"Capturado José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, responsable de alto nivel de la de la columna Dagoberto Ramos", dijo en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien añadió que, según la Policía, el detenido "es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acusó al detenido de ser "uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país, y cabecilla principal de una de las estructuras más peligrosas en el norte del Cauca".

Según la información oficial, también está vinculado a más de 40 acciones violentas en las últimas semanas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño.

Las autoridades le atribuyen delitos como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, además de presuntos vínculos con el narcotráfico y el envío de droga hacia Estados Unidos.

"Tenía bajo su direccionamiento criminal a más de 600 integrantes y dirigía una de las estructuras más peligrosas y sanguinarias del suroccidente del país", agregó el ministro.

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