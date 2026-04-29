La ONU exhorta a grupos armados en Colombia a cesar ataques contra civiles

Un ataque en fin de semana a manos de grupos armados dejó al menos 20 muertos. ( EFE )

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos volvió a pedir este miércoles a los grupos armados ilegales cesar cualquier ataque contra la población civil, tras la reciente ola de violencia en el suroeste del país que deja al menos 20 muertos.

El pronunciamiento se produce luego de los ataques perpetrados entre el sábado y el lunes en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, el más grave de los cuales dejó al menos 20 muertos y más de 30 heridos en un atentado en la Vía Panamericana, así como múltiples vulneraciones de derechos humanos.

"La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos exhorta a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a cesar cualquier ataque en contra de la población civil", señaló el organismo en un comunicado, en el que subrayó que estos hechos contra civiles y sus bienes constituyen graves infracciones del DIH.

Abogan por la paz

El nuevo llamado se suma a las reacciones expresadas en los días de los atentados, cuando el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, condenó "rotundamente" los ataques y urgió a los grupos armados al desescalamiento de la violencia y al respeto de la población civil.

En la misma línea, la Oficina ya había condenado "enfáticamente los ataques indiscriminados y otras acciones armadas en contra de la población civil" en Cauca y Valle del Cauca.

La ONU instó a las autoridades a reforzar la protección de la población, fortalecer la prevención y garantizar investigaciones efectivas, así como atención integral a las víctimas.