Asesinan a tiros a un magistrado en Bolivia en circunstancias que se investigan

Un magistrado del Tribunal Agroambiental (TA) de Bolivia fue asesinado a tiros mientras se desplazaba en un vehículo en la ciudad oriental de Santa Cruz, en un hecho cuyas circunstancias aún son investigadas. ( FUENTE EXTERNA )

Un magistrado del Tribunal Agroambiental (TA) de Bolivia fue asesinado a tiros mientras se desplazaba en un vehículo en la ciudad oriental de Santa Cruz, en un hecho cuyas circunstancias aún son investigadas y que provocó este viernes el repudio de autoridades judiciales y políticos.

El suceso ocurrió el jueves en la noche, cuando Víctor Hugo Claure, decano del TA, circulaba en un vehículo en un barrio por el noroeste de Santa Cruz. A

llí fue interceptado por unos hombres en motocicleta y uno de ellos le acribilló, causándole la muerte, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas por medios locales y en redes sociales.

La Fiscalía General del Estado confirmó en un comunicado de prensa "el lamentable fallecimiento" de Claure "a consecuencia de un hecho violento" e indicó que "se activaron de manera inmediata todos los mecanismos de investigación correspondientes".

El Ministerio Público también dispuso el despliegue de una comisión de fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para aclarar el suceso y comprometió "una investigación exhaustiva y minuciosa" para identificar "a los responsables materiales e intelectuales y ponerlos ante la justicia".

"Este hecho no solo enluta a una familia, sino también al sistema de justicia del país, por ello, expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos, acompañándolos en este momento de profundo dolor", agregó.

Los tribunales Agroambiental y Supremo de Justicia (TSJ), y el Consejo de la Magistratura expresaron en comunicados separados su "consternación" y "repudio" por lo sucedido.

El Agroambiental señaló que el crimen "no solo enluta a esta jurisdicción especializada, sino que golpea gravemente al Órgano Judicial en su conjunto y a la institucionalidad democrática del país".

"Se trata de un hecho que trasciende lo individual y constituye una afrenta directa a la independencia judicial, a la seguridad de las autoridades jurisdiccionales y a los valores esenciales de convivencia pacífica y respeto a la vida", señaló el TA.

"Ausencia del Estado"

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, cuestionó en sus redes sociales la "ausencia del Estado" ante la violencia y sostuvo que el asesinato de Claure "sobrepasó los límites".

"No se puede vivir en un país que no brinda seguridad a sus ciudadanos. No se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó de él y le dobló el brazo al Estado. No nos doblegarán. Jamás el crimen podrá ganarle a los que creemos en la vida y en un mejor porvenir para Bolivia", expresó Saucedo.

Los tribunales pidieron a la Fiscalía actuar "con la máxima celeridad" para identificar a los autores del suceso.

El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) calificó de "espeluznante" el crimen contra el magistrado y sostuvo que "es inaceptable esta sucesión de asesinatos", en alusión a al menos tres sucesos similares ocurridos en los últimos días en Santa Cruz y que, según el también líder opositor, son " fruto del narcotráfico violento que abarata los sicariatos de toda índole".

El diario Correo del Sur, de Sucre, la capital constitucional y sede del poder Judicial boliviano, informó que los miembros de las salas plenas del TSJ, TA y el Consejo de la Magistratura se encontraban en Santa Cruz con motivo de las Olimpiadas Nacionales Deportivas del Órgano Judicial.