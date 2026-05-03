Asesinan en Ecuador a hermana de uno de los cuatro niños desaparecidos por militares en 2024

El crimen, que ya está siendo investigado por la Fiscalía, se produjo la tarde del viernes y este domingo sus familiares enterraron el cuerpo de la joven de 21 años en un cementerio de la ciudad más poblada del país. ( FUENTE EXTERNA )

Adriana Arroyo, hermana de Steven Medina, uno de los cuatro menores afrodescendientes que fueron detenidos por militares en 2024 en Ecuador, y posteriormente fueron encontrados asesinados, murió tras recibir disparos por parte de sujetos que la atacaron cerca de su vivienda, ubicada en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

"Es un hecho resultado de la grave situación de criminalidad que hay en Las Malvinas y de la inexistencia de políticas de seguridad", dijo a EFE Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de la familia Medina.

Cronología del caso y condenas a militares

El crimen, que ya está siendo investigado por la Fiscalía, se produjo la tarde del viernes y este domingo sus familiares enterraron el cuerpo de la joven de 21 años en un cementerio de la ciudad más poblada del país.

Este asesinato ocurre casi un año y medio después de que Steven Medina, de 11 años, fue detenido de manera irregular junto a sus amigos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y Saúl Arboleda, también de 15 años, por militares que los golpearon, torturaron y abandonaron a unos 40 kilómetros de la ciudad, cerca de una base de la Fuerza Aérea.

Los restos calcinados de los menores fueron encontrados días después en una zona de manglar cercana y la autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

Dieciséis militares fueron condenados en diciembre pasado a penas de entre treinta meses y 34 años de cárcel por la desaparición forzada de los menores.

Medidas oficiales ante la escalada de violencia

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.

Eso no impidió que el país cerrara 2025 con un récord de 9.269 homicidios, por lo que este año Noboa anunció el inicio de una "nueva fase" de la "guerra" contra los grupos delictivos, a los que ha denominado como "terroristas".

Como parte de esa estrategia, nueve provincias y cuatro municipios más violentos, entre los que están Guayaquil y Quito, la capital del país, estarán desde este domingo, y por quince días, bajo un nuevo toque de queda nocturno.

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