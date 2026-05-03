Cuatro personas asesinadas en una masacre en la ciudad colombiana de Cúcuta

Según las primeras informaciones de que dispone la Policía, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una glorieta ubicada frente a la entrada del conjunto residencial Hibiscos y dispararon contra las víctimas. ( FUENTE EXTERNA )

Cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas el presidente de una asociación comunal, en una matanza perpetrada la madrugada de este domingo en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, informaron las autoridades.

Según las primeras informaciones de que dispone la Policía, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta una glorieta ubicada frente a la entrada del conjunto residencial Hibiscos y dispararon contra las víctimas, que estaban conversando en el lugar.

Tres de los fallecidos fueron identificados como William Giovanny López González, de 34 años y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias; Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48; Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21, y un cuarto hombre cuya identidad aún no ha sido establecida.

"Se confirmó el fallecimiento de cuatro personas. Hasta el momento, las unidades policiales han logrado la identificación plena de tres de ellas, mientras que la cuarta víctima se encuentra en proceso de identificación por parte de Medicina Legal", afirmó el comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Cúcuta, teniente coronel Ricardo Andrés Conde.

Aumento de la violencia en Cúcuta

Esta matanza se suma a otros hechos violentos recientes en Cúcuta y su área metropolitana donde hace 15 días fueron asesinadas ocho personas en diferentes ataques, incluyendo a una niña de 9 años y un adolescente de 16.

Ante el aumento de la violencia, las autoridades locales y organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado los llamados urgentes al Gobierno nacional para que refuerce la presencia institucional en la zona de frontera.

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