Sheinbaum carga contra reivindicación de Hernán Cortés en plena visita de Ayuso a México

Personas participan en la ´Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés´, este lunes en Ciudad de México (México). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rindió un homenaje a figuras como Isabel ´La Católica´ y Hernán Cortés, que hicieron posible la conquista española en México, junto al productor musical Nacho Cano, tras la cancelación de la celebración en la Catedral de la Ciudad de México, como se tenía planeado. EFE/José Méndez ( EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arremetió este martes contra quienes buscan reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés, al advertir que "están destinados a la derrota", en un contexto marcado por la visita a este país de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota", afirmó la mandataria durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el central estado de Puebla.

Las declaraciones se producen un día después de que Díaz Ayuso participara en un acto en la capital mexicana en el que se rindió homenaje a figuras como Cortés y la reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el "mestizaje" como elementos positivos de la historia compartida entre España y México.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió el lunes frente a un centenar de inversores, empresarios y representantes de compañías de México y España el trabajo de "la gran comunidad hispana" y aseguró que México ocupa un "lugar prioritario" para la inversión bajo el respeto del modelo democrático liberal.

"México es de nuestros principales socios inversores, desde 2019 las empresas mexicanas han invertido más de 4,600 millones de euros en Madrid, generando más de 30,000 empleos y lo han hecho en sectores diferentes como: alimentación, construcción, servicios, financieros, tecnología", declaró la mandataria regional en la Cámara Española de Comercio en Ciudad de México.

Choques de Sheinbaum con España

Asimismo, apuntó que Madrid es "uno de los principales inversores" en el país norteamericano, ya que desde hace siete años ha captado una inversión de 7,400 millones de euros.

"Hoy somos la región que más aporta al conjunto de la nación, hablamos de casi el 20 % de la economía nacional", señaló, al revelar que el PIB de la Comunidad de Madrid vuelve a estar "por encima de la media nacional", con el 3.1 %.

Díaz Ayuso pujó por "seguir reforzando esas alianzas entre España y México", en medio de un escenario en el que ambos países han "normalizado" sus relaciones, desde que el anterior presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como su sucesora, Claudia Sheinbaum, pidieran una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América.

No obstante, la presidenta madrileña ha protagonizado varios choques con Sheinbaum en ese sentido, y sin hacer señalamientos directos a su gobierno, sostuvo que hay gobernantes que subvierten las instituciones democráticas, lo que afecta a la inversión y al sector empresarial.

"Las van subvirtiendo y, sobre todo, se mantiene una fachada de democracia a través de supuestas elecciones, una supuesta prensa libre, pero luego sistemáticamente se va minando el poder judicial, los órganos de control, a los medios de comunicación y a la empresa", repasó.

Por último, remarcó la importancia del sector privado para consolidar la prosperidad económica

"Tenemos que defender a la empresa como un motor de creación de oportunidades y consolidación de la clase media. Insisto la clase media es la que a Madrid le está dando tanta seguridad y prosperidad y esto solo puede mantenerse si España y México son conscientes de todo esto y saben respetar las reglas del juego", zanjó.

La segunda parada de Díaz Ayuso este lunes será en el encuentro ´Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés´, al que asistirá Nacho Cano, director del polémico musical ´Malinche´ que narra la llegada de los españoles a México a comienzos del siglo XVI encabezados por Hernán Cortés y defiende el legado de la hispanidad.