Los médicos venezolanos, un aporte clave a la atención de salud primaria en Argentina

Argentina se beneficia de la crisis venezolana con la llegada de médicos que se han quedado sin trabajo en su país. ( AP )

Los profesionales de la salud de Venezuela que migraron a Argentina en los últimos años han logrado integrarse al sistema sanitario de su nuevo país, en muchos casos cubriendo cargos vacantes en provincias alejadas de la capital, con roles determinantes en la atención primaria de hospitales públicos.

El Gobierno de Argentina estima que en la actualidad unos 233.000 ciudadanos de Venezuela tienen residencia permanente en el país, y entre ellos unos 2.200 se desempeñan como profesionales de la salud, según informó a EFE la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina (AsoMeVenAr).

Ya en 2019, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentó un estudio sobre la integración de la población venezolana en el sector de la salud en Argentina, en el cual se evidenciaba que cientos de médicos, enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos y otros profesionales de esa nacionalidad habían logrado incorporarse al sistema público sanitario para cubrir una demanda insatisfecha de puestos.

Según la asociación, 16 de las 23 provincias del país cuentan con profesionales venezolanos en sus sistemas de salud, incluso algunas de las más alejadas de la capital argentina, como Chubut, Tierra del Fuego o Jujuy, que fomentaron programas oficiales para su establecimiento.

AsoMeVenAr subrayó además que muchos hospitales municipales y provinciales se beneficiaron en los últimos diez años de la inmigración desde el país caribeño, especialmente en guardias externas y atención primaria, así como en zonas de difícil acceso o con baja densidad de médicos locales, donde las convocatorias suelen quedar desiertas.

"Cuando los gobiernos crean vías para que las personas migrantes regularicen su situación y desarrollen plenamente su potencial, toda la sociedad gana", explicó a EFE el jefe de Misión de la OIM en Argentina, Alejandro Guidi, cuando se celebra en estos momentos en Nueva York el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), la mayor plataforma global para revisar el avance de los gobiernos en sus compromisos hacia una migración más segura y ordenada.

Como indica Guidi, Argentina y otros países de la región "lo han demostrado": "Al impulsar políticas migratorias inclusivas han facilitado la integración de las personas migrantes, fortalecido los sistemas de salud y, en muchos casos, salvado vidas. Esa es la esencia de una buena gobernanza migratoria: convertir la movilidad humana en una oportunidad para el desarrollo, la resiliencia y el progreso compartido".

Argentina, un país amigable

Marbella Sibada, de 40 años, es médica cardióloga doctorada por la Universidad de Zulia (Venezuela) y desde su llegada a Argentina en 2018 ocupó cargos en centros de salud públicos de la populosa periferia de Buenos Aires.

"Argentina es amigable en el proceso de llegada. Evidentemente toma un tiempo, pues hay documentos que tú tienes que presentar y tiene que estar todo apostillado. Para muchos de nosotros venezolanos tener esos documentos tiene un alto valor, pero es posible, a diferencia de otros países que son muy restrictivos", explicó Sibada a EFE.

Completar los trámites necesarios para validar conocimientos traídos desde su país de origen sigue siendo un desafío, aunque, una vez resueltos, muchos médicos venezolanos han accedido a estudios de especialización y continuado su carrera académica en Argentina.

"Estoy haciendo la subespecialidad de cardiología intervencionista que yo no pensé que iba a poder hacer desde que salí de Venezuela", relató Sibada, que en paralelo, y desde hace cinco años, oficia como directora del centro médico Más Salud, que opera en Buenos Aires y es una referencia para la comunidad venezolana migrante.

Preguntada sobre qué patología era más común entre sus pacientes migrantes, la médica explicó que en todos los casos entra en juego el "duelo" de aquellas personas que se alejan de su país y sus afectos.

"Yo hago cardiología y la gran mayoría llega con palpitaciones, dolor torácico, todo eso. Cuando descarto todo lo orgánico y estructural, hay algo más allá que es el tema emocional. Entonces también me toca muchas veces ser psicoterapeuta dentro de la consulta", afirmó.

Aportes desde el covid-19

Sibada subrayó además el aporte de los médicos venezolanos en Argentina durante la pandemia de la covid-19, cuando el Gobierno nacional habilitó con mayor celeridad a médicos extranjeros para paliar la demanda.

"Creo que todos los médicos venezolanos que estamos acá, estuvimos frente a la pandemia", destacó.

En lo relativo a las condiciones laborales de los profesionales venezolanos, AsoMeVenAr alertó que el esquema de contratación, muchas veces bajo condiciones precarias y con contratos temporales, genera inestabilidad financiera y falta de beneficios sociales en comparación con el personal de planta, beneficio reservado para quienes opten por la ciudadanía argentina.

"Sobre los médicos venezolanos, al ir incluyéndonos en el sistema de salud argentino, de alguna forma la voz se fue corriendo respecto a las formas en que trabajamos. Con entrega, con escucha, con contención, con mucho profesionalismo", concluyó Sibada.