Aislan en Chile a dos personas que viajaron en el crucero afectado por brote de hantavirus

La información se difunde el mismo día en que el gobierno descartó que los afectados sufrieran la exposición al virus en Chile, en tanto transitaron por el país "en un periodo que no corresponde al de incubación". ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Salud de Chile informó este jueves que instruyó el aislamiento preventivo de dos personas de nacionalidad chilena que subieron al crucero MV Hondius, embarcación que registró un brote de hantavirus y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) deja a la fecha tres fallecidos y al menos cinco casos sospechosos de contagio.

"Si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus", explicó la cartera de Salud.

"El Ministerio reitera su compromiso de mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante en esta materia", subrayó la autoridad sanitaria, que además recordó que la ley prohíbe divulgar antecedentes clínicos, personales o de identidad de quienes se encuentran bajo seguimiento epidemiológico.

La información se difunde el mismo día en que el gobierno descartó que los afectados sufrieran la exposición al virus en Chile, en tanto transitaron por el país "en un periodo que no corresponde al de incubación".

Según han reportado las autoridades, la pareja holandesa, de 69 y 70 años, fallecida a raíz del contagio, estuvo viajando por la Patagonia antes de embarcarse.

Características y evolución del brote en el crucero MV Hondius

En concreto y de acuerdo con el Ministerio de Salud argentino, los dos turistas cruzaron a Chile el 7 de enero y estuvieron en el país durante 24 días, antes de cruzar a la provincia de Neuquén (suroeste).

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina y la responsable del brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius.

El buque partió el pasado 1 de abril desde la ciudad argentina de Ushuaia, con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación, e hizo escala en la Antártida y las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán de Acuña, Sante Elena y Ascensión.

El virus es transmitido por el llamado ratón de cola larga, una especie que habita principalmente en los bosques templados de Chile y el sur Argentina.

El contagio a los humanos se produce a través de la inhalación de partículas virales provenientes de las heces, la orina y la saliva de roedores portadores, y puede causar complicaciones cardiorrespiratorias graves.

Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va del año en curso y trece fallecidos, lo que representa una letalidad del 33 % y supone un aumento con respecto a 2025 y 2024, según el ministerio.

El caso más reciente documentado de contagio entre personas en Chile data de 2019, según datos oficiales.