Lula afirma que la reunión con Trump sirvió para dar "un paso importante" en la relación

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial en X @LulaOficial que muestra al presidente de EE.UU., Donald Trump (i), saludando a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su visita a la Casa Blanca este jueves, en Washington (Estados Unidos). Trump, aseguró que su encuentro en la Casa Blanca con Lula, "transcurrió muy bien" y que ambos hablaron de varios asuntos, principalmente de aranceles, los cuales Washington ha estado imponiendo a Brasilia desde el regreso al poder del republicano en 2025. ( EFE )

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este jueves que la reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca sirvió para dar "un paso importante" en la relación entre ambos países.

"La buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración al mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden servir de ejemplo para el mundo", declaró en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington.

Lula dijo que deja la capital estadounidense convencido de que se dio "un paso importante en la relación democrática e histórica que Brasil tiene con Estados Unidos".

El presidente brasileño explicó que el tono del encuentro fue cordial.

Relató que aconsejó a Trump mantener una actitud relajada y sonreír ante las cámaras, e incluso bromeó al pedirle que no restrinja los visados a la selección brasileña durante el Mundial de fútbol de este verano en Estados Unidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/lula-en-rueda-de-prensa-07301cda.jpg (EFE)

Lula compareció en rueda de prensa en la embajada brasileña tras cerca de tres horas de reunión en la Casa Blanca, más largo de la previsto, el primero que mantienen ambos en Washington.

Aunque estaba previsto que ambos comparecieran ante la prensa en el Despacho Oval, esa intervención no se produjo, pero Trump publicó en su red Truth Social que el encuentro fue "muy bien", llamó "dinámico" a su homólogo brasileño y reveló que hablaron principalmente de aranceles.

¿Maduro en medio del encuentro?

El encuentro coincide con las críticas de Brasil a Estados Unidos por el operativo de captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la guerra de Irán y las presiones sobre Cuba.

En la agenda de la reunión había asuntos comerciales como los aranceles, el combate al crimen internacional y la cooperación en materia de minerales críticos, pues Brasil posee las segundas mayores reservas del mundo, por detrás de China.

El segundo mandato de Trump comenzó con tensiones con Brasil, país al que impuso aranceles en represalia por el proceso judicial contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del mandatario estadounidense, condenado a 27 años de prisión por liderar un golpe de Estado contra Lula.

La relación se recondujo tras un breve encuentro durante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y una reunión bilateral en Malasia, en la que ambos mandatarios mostraron sintonía, pero la relación volvió a deteriorarse recientemente con algunos desencuentros diplomáticos.