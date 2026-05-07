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muerte Víctor Hugo Quero
muerte Víctor Hugo Quero

Venezuela reconoce muerte de preso político casi un año después de su deceso

La madre de Víctor Hugo Quero, Carmen Navas, había estado buscando a su hijo sin éxito desde su arresto, denunciando su situación ante las autoridades

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    Venezuela reconoce muerte de preso político casi un año después de su deceso
    Preso político venezolano, Víctor Hugo Quero Navas (FUENTE EXTERNA)

    Venezuela reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

    Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

    "El 24 de julio del 2025 a las 11:25pm falleció por insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar", indica el comunicado del ministerio.

    Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo", añadió el gobierno.

    De acuerdo al comunicado, Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal".

    Muchas familias se quedaron durante meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención, pidiendo en vano información a las autoridades y yendo de prisión en prisión para intentar encontrarlos.

    • A veces, las visitas a personas detenidas permitían hacer llegar mensajes o dar noticias sobre los desaparecidos.

    "El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley", añade el texto.

    Reacciones y denuncias de la familia y ONG Foro Penal

    Quero, de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuestos cargos de terrorismo.

    La ONG Foro Penal indicó en una nota de prensa publicada a finales de abril que para entonces sumaba más de 15 meses desaparecido.

    "Ya hace un año, seis meses que no he sabido ni una sola vez de él", dijo entonces su madre Carmen Navas, según reseña Foro Penal, organización dedicada a defender presos por razones políticas.

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