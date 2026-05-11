Cubana de Aviación cancela su ruta La Habana-Madrid por la marcha de su operador

La compañía estatal Cubana de Aviación anunció que desde este martes cancela su vuelo entre Cuba y España tras el retiro del operador, que lo dejó por los "riesgos derivados" de las últimas sanciones de Estados Unidos a la isla.

Este lunes trascendió un comunicado de Cubana de Aviación enviado a turoperadores, agencias de ventas y clientes, que explica que el operador español Plus Ultra, contratado para cubrir su único vuelo semanal en la ruta Madrid-Santiago de Cuba-La Habana-Santiago de Cuba-Madrid, le informó de la paralización del servicio a partir del martes 12 de mayo.

Cubana de Aviación refirió que el operador le informó que su decisión "responde a riesgos derivados de la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo de 2026 por la Presidencia de los Estados Unidos, constituyendo un hecho de fuerza mayor ajeno al control de la compañía".

Según ese decreto firmado por el presidente de EE. UU., Donald Trump, Washington bloqueará los activos de quienes operen o hayan operado en los sectores clave de la isla como energía, minería, defensa o seguridad de Cuba o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico al gobierno de Cuba o a otros individuos "sancionados".

Las sanciones no se limitan a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o individuos de cualquier nivel y suspende la entrada a EE. UU. de cualquier persona relacionada con estos criterios.

Impacto de las sanciones de EE. UU. en la aviación cubana

Además incluye medidas secundarias que amenazan con excluir de los mercados estadounidenses a bancos y empresas extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas.

Desde enero pasado, EE. UU. presiona al Gobierno de la isla caribeña para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada, ha impuesto un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya sufría el país.

Al mes siguiente, en febrero las aerolíneas rusas Rossiya y Nordwind suspendieron temporalmente sus vuelos a Cuba "debido a las dificultades de abastecimiento" de combustible y en abril la española Iberia anunció una pausa de sus vuelos directos entre Madrid y La Habana desde junio hasta noviembre de 2026, por la baja demanda y la inestabilidad del país.

Cubana de Aviación había contratado a Plus Ultra para comercializar la ruta bajo su nombre y a su vez la aerolínea española realizaba los vuelos con su tripulación y aviones Airbus A330-200.

De acuerdo al comunicado referido, el importe de los boletos de los vuelos vendidos "será reintegrado conforme a las disposiciones vigentes".