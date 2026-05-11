×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez rechaza comentario de Trump sobre Venezuela como “Estado 51” de EE. UU.

La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington

    Expandir imagen
    Delcy Rodríguez rechaza comentario de Trump sobre Venezuela como “Estado 51” de EE. UU.
    Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, habla con periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia sobre la región de Esequibo, en La Haya, Países Bajos. (EFE/EPA/BART MAAT)

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió este lunes de que “jamás estaría previsto” que Venezuela se convierta en el “Estado 51”, en reacción a las declaraciones realizadas hoy en un contexto deportivo por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

    Rodríguez rechazó las declaraciones de Trump, quien reaccionó al triunfo venezolano sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 sugiriendo de manera irónica que el país sudamericano podría convertirse en el “Estado 51” de la Unión estadounidense.

    • “Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez desde La Haya, al responder a los comentarios del mandatario estadounidense.

    Trump había celebrado en su red Truth Social la victoria venezolana por 4-2 sobre Italia y escribió: “¡Últimamente le están pasando cosas buenas a Venezuela! (...) ¿Estado número 51?”.

    Soberanía venezolana

    En reacción, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país seguirá defendiendo “la integridad, la soberanía y la independencia”.

    “Nuestra historia es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros, no una colonia, sino un país libre”, subrayó.

    La dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que Caracas mantiene una agenda de cooperación con Washington, y “ese es el curso, ese es el camino”, alertó.

    Rodríguez también destacó el peso energético de Venezuela a nivel internacional al recordar que el país posee “las reservas más grandes de petróleo del planeta” y una de las mayores reservas de gas natural.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 