×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
juicio Evo Morales
juicio Evo Morales

Suspenden el juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y ordenan su captura

La audiencia se llevó a cabo sin la presencia de Evo Morales ni sus abogados, lo que llevó al tribunal a declararlo en rebeldía y a suspender el juicio hasta que se haga comparecer

    Expandir imagen
    Suspenden el juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y ordenan su captura
    El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019). (FUENTE EXTERNA)

    El juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por presunta trata agravada de personas quedó suspendido este lunes hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura en su contra, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial.

    "El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)", declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarija el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.

    Acciones judiciales y órdenes de captura contra Morales

    • La audiencia para el inicio del juicio contra Morales se instaló a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en Tarija, en ausencia del exmandatario y de sus abogados, por lo que el tribunal lo declaró en rebeldía y dictó órdenes de captura y arraigo que le impiden salir del país.

    Gutiérrez explicó que el cumplimiento de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía y "no es una atribución" del Ministerio Público.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 