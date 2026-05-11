Suspenden el juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales y ordenan su captura

El juicio contra el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) por presunta trata agravada de personas quedó suspendido este lunes hasta que el exgobernante se presente ante la Justicia o la Policía ejecute la orden de captura en su contra, después de que un tribunal lo declaró en rebeldía por no asistir al inicio del proceso judicial.

"El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados (entre ellos Morales)", declaró a los medios en la ciudad sureña de Tarija el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.

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Acciones judiciales y órdenes de captura contra Morales

La audiencia para el inicio del juicio contra Morales se instaló a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en Tarija, en ausencia del exmandatario y de sus abogados, por lo que el tribunal lo declaró en rebeldía y dictó órdenes de captura y arraigo que le impiden salir del país.

Gutiérrez explicó que el cumplimiento de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía y "no es una atribución" del Ministerio Público.