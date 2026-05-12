El presidente de Ecuador se reunirá en Washington con el vicepresidente de EE.UU.

Daniel Noboa visitará Estados Unidos para reunirse con J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos y legisladores de esa nación. ( AFP )

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá en Washington con J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos y presidente del Senado de ese país, informó este martes la Cancillería con motivo de la visita oficial, en la que se concretarán otras reuniones.

De acuerdo con el Ministerio de Exteriores, Noboa realizará entre el 13 y 14 de mayo la visita oficial en compañía de la canciller, Gabriela Sommerfeld, y mantendrá encuentros también en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La visita busca consolidar la asociación estratégica con Estados Unidos sobre la base de tres pilares fundamentales: seguridad, migración ordenada y digna, y comercio e inversiones, precisó la Cancillería en un comunicado.

En la reunión con Vance se resaltará el trabajo conjunto en materia de seguridad y comercio e inversiones que los dos países están ejecutando.

En el Congreso de Estados Unidos, Noboa mantendrá una reunión bipartidista con senadores, así como encuentros individuales con legisladores clave, con el fin de reforzar los lazos de cooperación política, económica y de seguridad entre ambos países.

Como parte de su agenda en Washington, Noboa participará mañana, miércoles, en las actividades de la CHLI Annual Gala Leadership Awards.

En ese marco recibirá el Premio Internacional de los Fundadores 2026 otorgado por The Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI), "en reconocimiento a su liderazgo y a su trabajo en favor de la seguridad, el fortalecimiento de la relación con los Estados Unidos, la competitividad económica y la generación de oportunidades para los ecuatorianos", señaló el escrito.

Ámbito multilateral

En el ámbito multilateral, Noboa desarrollará una agenda en la OEA que incluye una reunión con el Secretario General, Albert R. Ramdin, y la participación en una sesión del Consejo Permanente del organismo para reafirmar el compromiso de Ecuador con el fortalecimiento de la cooperación hemisférica en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Además, mantendrá un encuentro con el presidente del BID y un conversatorio con el Directorio y la alta administración. En estos espacios se abordarán las prioridades de Ecuador en materia de desarrollo, inversión y fortalecimiento de proyectos que contribuyan al crecimiento económico y social del país.

En paralelo, Sommerfeld participará en la firma de un instrumento de cooperación entre la Academia Diplomática de Ecuador y la institución homóloga de Estados Unidos, lo que permitirá profundizar los vínculos de colaboración en formación y capacitación diplomática.

En el mismo marco, la canciller transmitirá el interés en iniciar las negociaciones del Acuerdo 123 sobre cooperación en energía nuclear de uso civil, en estricto apego a sus compromisos internacionales y al marco jurídico nacional