El Caribe desarrolla una renovada política migratoria

Patrice Quesada, coordinador regional del Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). ( FUENTE EXTERNA )

El coordinador regional del Caribe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Patrice Quesada, informó que la Comunidad del Caribe (Caricom) desarrolla una política migratoria dirigida a la movilidad laboral, la disminución demográfica y el desplazamiento por eventos climáticos.

Y es que según dijo Quesada el martes, los países del Caribe, enfrentados por contracciones de poblaciones y el aumento de falta de empleados, revalúan las políticas migratorias como un objetivo clave como base para la supervivencia económica.

Al tiempo en que las Naciones Unidas presentó su reporte del Caribe Occidental de 2025, Quesada indicó que la contracción demográfica en la zona está afectando a los países en la región, mientras que la falta de empleo continúa presionando a sectores críticos, entre ellos, la construcción, la salud y el turismo.

No obstante, Quesada indicó que dichas políticas migratorias tendrán su impacto en los países, dependiendo de su necesidad.

"La discusión ha progresado, al punto de que los gobiernos lo están viendo como una estrategia de desarrollo", sostuvo.

Quesada dio como ejemplo para ello el entrenamiento en el sector agrícola, que podría ayudar en la necesidad y ayuda en la seguridad alimentaria del país.

"La migración es parte de la estructura de cooperación y ha sido reconocida que ha afectado el declive demográfico como una de las principales tendencias en el Caribe", dijo.

Quesada reconoció, no obstante, que los gobiernos continúan evaluando qué cambios son los que necesitan para incorporar en la implementación de su estructura regional migratoria.

Preguntas pendientes de respuesta

"¿Qué significa el integrar a una persona en la sociedad? ¿Cómo estar seguro de que será algo positivo?", fueron algunas de las interrogantes de Quesada frente a los migrantes llegar a cualquiera de los países del Caribe.

Quesada también mencionó que el cambio climático es uno de los principales temas que han afectado a la migración en el Caribe debido a las sequías y el paso de los huracanes que afectan anualmente a la zona.

Ante ello, Quesada reafirmó la necesidad de discusiones regionales a largo plazo sobre resiliencia climática, desarrollo urbano y débil infraestructura estructural.

"Todo el impacto en zonas costeras y desarrollo urbano también es importante, porque es donde la mayor infraestructura está expuesta a estos eventos climáticos", apuntó.