×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
deportación haitianos Bahamas
deportación haitianos Bahamas

Bahamas deporta a más de 100 haitianos por incumplir las leyes migratorias del país

La situación en Haití ha llevado a un aumento significativo en la llegada de migrantes al archipiélago

    Expandir imagen
    Bahamas deporta a más de 100 haitianos por incumplir las leyes migratorias del país
    Bahamas ha visto en los últimos años un aumento significativo de la llegada de migrantes haitianos debido a la crisis que azota ese país. (FUENTE EXTERNA)

    El Departamento de Inmigración de Bahamas informó este viernes que deportó a 107 ciudadanos haitianos, entre ellos 22 mujeres y cinco menores de edad, que habían incumplido las leyes migratorias del archipiélago.

    Según el comunicado oficial, muchos de los haitianos habían excedido el tiempo de estadía permitido y otros fueron detenidos por infracciones relacionadas con la entrada ilegal al país.

    El Departamento señaló que los migrantes partieron del Aeropuerto Internacional Lynden Pindling a bordo de un vuelo de Bahamasair y que se siguieron todos los protocolos de salud y seguridad durante la deportación.

    • Los cinco menores de edad serán entregados a los servicios de protección infantil de Haití, indicó la nota.

    Deportaciones adicionales

    En otro caso similar, el Departamento informó que 15 extranjeros, entre ellos jamaiquinos, colombianos, mexicanos y peruanos, fueron deportados a principios de esta semana.

    Bahamas ha visto en los últimos años un aumento significativo de la llegada de migrantes haitianos debido a la crisis que azota ese país, donde las bandas criminales controlan amplias áreas.

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 