Brasil cree que el Brics necesita tiempo y diálogo para alcanzar consensos, según fuente

La reunión de ministros de Exteriores de los Brics entra en su segunda y última jornada en Nueva Delhi, a la espera de unas conclusiones que permitan medir la unidad del bloque frente a la fractura interna por la guerra en Irán. ( EFE/ MINISTERIO DE EXTERIORES RUSO )

Brasil considera que el bloque Brics, que ha terminado su reunión ministerial en Nueva Delhi sin una declaración común este viernes, necesita más tiempo y diálogo entre todos los miembros para alcanzar consensos bajo la sombra del conflicto en Oriente Medio, señalaron a EFE fuentes diplomáticas brasileñas.

"Este es un periodo de consolidación y adaptación, con la circunstancia de la guerra en Irán. Pero no siempre va a ser así, con el tiempo se irán ajustando las cosas. En lo fundamental sigue habiendo un amplio consenso", declaró una fuente de la delegación que acompañaba al canciller brasileño, Mauro Vieira.

La falta de un documento común, que ya se vislumbraba tras el bloqueo en las reuniones preparatorias de abril, responde a la imposibilidad de alcanzar una postura unánime sobre la situación en Gaza y la guerra en Irán, indicó el documento final de la India sobre la cita.

Según la delegación brasileña, estas discrepancias deben entenderse dentro de una fase de "adaptación" tras la reciente ampliación del foro.

"El consenso entre cinco era más sencillo que entre diez u once", resumió la fuente, que subrayó que la presencia de países que han intercambiado acciones militares ha generado una situación "particular" en la cita.

Distintos puntos de vista

Aunque la presidencia india reconoció la existencia de "diferentes puntos de vista" entre algunos miembros, las fuentes brasileñas insistieron en que, más allá del ruido de las divergencias geopolíticas, existe un compromiso total en los proyectos históricos del grupo.

Respecto a la posición de Brasil sobre el conflicto iraní, las fuentes reiteraron la apuesta del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por las salidas negociadas, aunque evitaron presentar al país como un mediador formal más allá del grupo. "No existen candidatos a la mediación, eso debe venir de las partes", agregó la fuente.

El bloque de los Brics, fundado originalmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y que ahora ha incorporado nuevas potencias como Egipto o Irán, une a las principales economías emergentes para contrarrestar la influencia de Occidente en los foros globales.

La diplomacia brasileña enfrió la posibilidad de nuevas ampliaciones a corto plazo dentro del bloque, argumentando que aún necesita tiempo para que sus movimientos internos se "consoliden" de cara a la próxima cumbre de líderes de los Brics, prevista para septiembre en la capital india.