Israel valora decisión de Honduras de declarar a Hamás y la Guardia iraní como terroristas

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, celebró la decisión del Gobierno hondureño de designar al movimiento palestino Hamás y a la CGRI como organizaciones terroristas. ( FUENTE EXTERNA )

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, calificó este viernes como un "importante paso" para la seguridad internacional la decisión del Gobierno hondureño de designar al movimiento palestino Hamás y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas.

"Importante paso de Honduras en la lucha contra las organizaciones terroristas y en el fortalecimiento de la seguridad, tanto en América Latina como a nivel global", expresó el diplomático israelí en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Goren valoró la "decisión basada en principios" adoptada por el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, de oficializar este reconocimiento contra Hamás y el cuerpo militar de élite iraní.

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La declaración del embajador se produce un día después de que el Gobierno de Honduras informara oficialmente de la medida, en línea con su política exterior y su "rechazo al terrorismo y a su financiamiento".

El Gobierno hondureño también reiteró "su compromiso" con la cooperación internacional para prevenir y combatir estas amenazas, señala un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.