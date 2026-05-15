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temblor noroeste Venezuela
temblor noroeste Venezuela

Un temblor de magnitud 4.3 sacude el noroeste de Venezuela

El último sismo significativo en Venezuela ocurrió en septiembre, con magnitud de 5.4

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    Un temblor de magnitud 4.3 sacude el noroeste de Venezuela
    El epicentro se localizó a 51 kilómetros al noroeste de la localidad de Villa del Rosario y a 55 kilómetros al noroeste de Machiques. (FUENTE EXTERNA)

    Un temblor de magnitud 4.5 en la escala de Richter sacudió este viernes zonas del noroeste de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

    En su cuenta en Instagram, el organismo sismológico indicó que el movimiento telúrico se registró a las 19:21 hora local (23:21 GMT), a una profundidad de 39.5 kilómetros, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

    El epicentro se localizó a 51 kilómetros al noroeste de la localidad de Villa del Rosario y a 55 kilómetros al noroeste de Machiques.

    Contexto y antecedentes de movimientos sísmicos

    De momento, Funvisis no ha reportado réplicas y las autoridades tampoco han informado sobre daños o víctimas.

    El último movimiento telúrico que se sintió con fuerza en buena parte de Venezuela ocurrió el pasado 24 de septiembre de 2025 y tuvo su epicentro también en el noroeste del país, con una magnitud de 5.4, según Funvisis. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano dijo que había sido de 6.1.

    • Por el sismo de ese 24 de septiembre, las autoridades reportaron algunos daños a estructuras en el mismo estado de Zulia. 
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