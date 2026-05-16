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Crisis energética Cuba
Crisis energética Cuba

Cuba reporta retrasos en cirugías de 100 mil pacientes por bloqueo energético de EE. UU.

El gobierno cubano afirmó que la tasa de supervivencia de los niños con cáncer descendió del 85 % al 65 %

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    Cuba reporta retrasos en cirugías de 100 mil pacientes por bloqueo energético de EE. UU.
    El canciller cubano, Bruno Rodríguez, habla a nombre de su país en un conferencia. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado que unos 100,000 pacientes de la isla, incluidos 12,000 niños, permanecen en lista de espera quirúrgica por el bloqueo energético de Estados Unidos.

    "La tasa de supervivencia de los niños con cáncer descendió del 85 % al 65 %. Alrededor de 100,000 pacientes, entre ellos 12,000 niños, están a la espera de ser operados", precisó el jefe de la diplomacia cubana en una rueda de prensa durante su visita a Nueva Delhi con motivo de la reunión ministerial de los BRICS.

    • El ministro aseguró que "provocar la escasez, las privaciones y la asfixia total para crear una situación social que condujera al derrocamiento de la Revolución Cubana" ha sido siempre el verdadero objetivo de la política de "estabilidad y progreso de Estados Unidos hacia Cuba".
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    El canciller explicó que el endurecimiento de este cerco comercial provocó que la tasa de mortalidad infantil en la isla se duplicara al cierre del año 2025, situándose en 9.9 muertes por cada mil nacidos vivos debido a la falta de medicamentos e insumos médicos esenciales.

    Acción bélica

    El canciller Bruno Rodríguez calificó también de acto de guerra lo que considera como una persecución petrolera de la Casa Blanca, que ha impuesto aranceles de represalia a los países que exportan combustible a la isla. Según el funcionario cubano, esta situación mantiene al país caribeño sumido en una profunda crisis energética, con apagones que esta misma semana llegaron a dejar sin luz simultáneamente al 63 % del territorio.

    Frente a la escasez, el ministro agradeció el apoyo y las campañas de recaudación de fondos organizadas desde diferentes regiones de la India. Además, aseguró que La Habana mantiene su disposición a un diálogo respetuoso y responsable con el Gobierno estadounidense para resolver las diferencias bilaterales, siempre que no se condicione la soberanía nacional.

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