Sheinbaum propone aplazar elección de jueces de México para 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). ( EFE/ JOSÉ MÉNDEZ )

El gobierno de México informó el lunes que propondrá al Congreso aplazar para 2028 una elección de jueces para que no coincida con los comicios legislativos y regionales del año próximo.

México elige por voto popular a sus jueces y magistrados, incluyendo los miembros de la Suprema Corte de Justicia, en un ejercicio inédito en el mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta de aplazar esa elección responde a "la cantidad de puestos que se van a elegir" en 2027, cuando se renueva la cámara de Diputados, 17 de 32 gobernaciones y cientos de cargos locales.

Ya la autoridad electoral había dicho que una elección conjunta sería "inmanejable". La propuesta requiere la aprobación del Congreso y legislaturas regionales.

"Tendrían que ser casillas distintas", señaló la mandataria. "La gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial".

La primera elección judicial, realizada el 1 de junio de 2025, tuvo una participación de apenas el 13 %.

Reforma constitucional

La reforma constitucional para elegir jueces por voto popular la impulsó el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), tras choques con la Suprema Corte por fallos en contra de varias de sus iniciativas.

López Obrador, correligionario de Sheinbaum, acusó que el máximo tribunal estaba corrompido y que defendía intereses de las élites.