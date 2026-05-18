Toque de queda en Ecuador deja más de 3,400 detenidos, según balance preliminar de Policía

El toque de queda -que comenzó el pasado 3 de mayo- regía desde las 23:00 hora local y se extendía por seis horas todos los días ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 3,422 personas fueron detenidas en Ecuador durante el toque de queda nocturno que terminó esta madrugada y rigió en nueve de las 24 provincias del país y cuatro municipios de otras tres provincias para luchar contra el crimen, según datos preliminares difundidos este lunes por la Policía Nacional.

El toque de queda -que comenzó el pasado 3 de mayo- regía desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) y se extendía por seis horas todos los días.

Del total de detenidos, 1,910 incumplieron el toque de queda y otros 1,512 fueron capturados por otros delitos, según la Policía, que apuntó que 717 personas estaban relacionadas con estructuras criminales.

Durante el toque de queda, las fuerzas de seguridad realizaron 56 operaciones contra estructuras criminales, 378 allanamientos y 153 intervenciones contra infraestructura logística del crimen organizado. Se incautaron 405 armas de fuego, 5.9 toneladas de droga, 49,584 galones (187,427 litros) de combustible.

La Policía también reportó la recuperación de 108 vehículos y 179 motocicletas, así como la retención de 612 vehículos y 703 motos. En los operativo, la Policía abatió a una persona.

Dos toque de queda

En lo que va de 2026, el Gobierno ha declarado dos períodos de toque de queda nocturno. El primero se extendió durante la segunda quincena de marzo en las provincias de Guayas, El Oro (fronteriza con Perú), Los Ríos, y Santo Domingo de los Tsáchilas.

El segundo, entre el 3 y el 18 de mayo en las cuatro provincias mencionadas, así como en las de Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, estas dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico.

La restricción también estuvo vigente en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9,300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.