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Delcy Rodríguez anuncia que en junio comienza consulta nacional para reformar la Justicia

La mandataria hizo un llamado a no politizar el proceso de consulta, enfatizando que busca una transformación genuina del sistema penal en Venezuela

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    Delcy Rodríguez anuncia que en junio comienza consulta nacional para reformar la Justicia
    Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante un acto de gobierno este viernes, en Caracas (Venezuela). (EFE)

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio comenzará la consulta nacional para reformar la Justicia penal del país suramericano, que busca superar desafíos como el retardo procesal.

    "Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos", indicó Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    La mandataria dijo que en un primer diagnóstico encontraron tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales "menos favorecidos".

    • Asimismo, denunció que actualmente hay jueces que piden "comisiones" o extorsionan para otorgar medidas de libertad.

    Retardo procesal y corrupción judicial

    Sobre el retardo procesal, Rodríguez indicó que firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aumentó la cantidad de magistrados de 20 a 32, por lo que dijo que espera que esto incida en mayor actividad judicial.

    Igualmente, la presidenta hizo un llamado para que no se politice ni se partidice este proceso de consulta para la reforma de la justicia en el país suramericano.

    "Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país", subrayó.

    Comisión para la Gran Consulta

    En abril pasado, Rodríguez instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los "males que persisten" en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

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