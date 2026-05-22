Suben a 20 los muertos en zona de Honduras afectada por narcos y conflicto de tierras

Las víctimas en una matanza registrada en una finca de palma africana situada en una región de Honduras afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario se elevaron a 20. ( EFE/ GERMÁN REYES )

Las víctimas en una matanza registrada el jueves en una finca de palma africana situada en una región de Honduras afectada por el narcotráfico y un conflicto agrario se elevaron a 20, afirmó este viernes el comisionado de la Policía Nacional, Jasser Ramos.

El cuerpo sin vida de una persona, que elevó a 20 la cifra de fallecidos, fue hallado en la finca, al igual que el resto de las víctimas, de acuerdo con las autoridades, que no han informado de heridos o supervivientes de este ataque, cuyas causas se investigan y se busca a los responsables.

La madrugada del jueves hombres armados y vestidos con uniformes policiales llegaron a la finca cuando las víctimas se preparaban para trabajar en una plantación de palma africana en la aldea de Rigores, del municipio de Trujillo, situada en el departamento de Colón (Caribe hondureño).

El presidente hondureño, Nasry "Tito" Asfura, dijo que la matanza "no se va a quedar impune" y anunció un despliegue conjunto de las fuerzas de seguridad en Colón, una zona conflictiva debido al narcotráfico y a una histórica disputa agraria que deja unos 200 muertos en las últimas décadas.

Investigación sin pistas

Hasta el momento, las autoridades que investigan la matanza no tienen pistas sobre los responsables del asesinato múltiple, que cuenta entre las victimas a tres menores de entre 14 y 16 años, y tres mujeres que eran hermanas.

"Como Estado estamos trabajando para que la justicia llegue", enfatizó el jueves Asfura, quien recalcó que su Gobierno va a "enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza".

Al menos 11 de las 20 víctimas comenzaron a ser sepultadas este viernes en un cementerio de Rigores en medio del llanto y la exigencia de justicia de sus familiares.

La disputa de tierras en Colón se remonta a la venta de propiedades otorgadas a campesinos mediante una reforma agraria hace medio siglo a grandes empresarios agrícolas, unos terrenos que hoy reclaman las nuevas generaciones.

Según las autoridades locales, este histórico conflicto agrario se ha recrudecido en los últimos años debido a la infiltración del narcotráfico y de bandas criminales, además de la injerencia política en la zona.

"No le puedo decir qué es lo que pasó", dijo a EFE Armando Suchite, padre de Elmer y Wilmer Suchite, de 25 y 22 años, asesinados en el ataque del jueves, pues ambos "solo se dedicaban a trabajar".