Venezuela vigila aeropuertos y puertos tras advertencia de OMS por trasmisión de ébola

El ministerio venezolano de Salud aseguró que continuará informando "oportunamente" sobre la evolución de esta situación epidemiológica. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Venezuela informó este sábado que mantiene una vigilancia epidemiológica reforzada en los aeropuertos y puertos del país, tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el riesgo de transmisión del virus del ébola, cuyo brote dentro de la República Democrática del Congo (RDC) deja al menos 177 personas muertas.

"Tras la delicada advertencia de la OMS por el riesgo de transmisión del virus, el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mantiene fortalecida la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos del país, mientras se actualizan los protocolos y el Plan Nacional de Preparación y Respuesta conforme a los lineamientos internacionales", dijo en un comunicado el Gobierno.

Así mismo, el mensaje recomienda a las personas que tengan planeado viajar a zonas afectadas mantener "medidas preventivas básicas", como evitar el contacto con personas que tengan síntomas, reforzar el lavado de manos y visitar "de inmediato" un centro asistencial de salud en caso de presentar fiebre o malestar general.

El ministerio venezolano de Salud aseguró que continuará informando "oportunamente" sobre la evolución de esta situación epidemiológica.

Aumento del riesgo de ébola en la RDC

En la víspera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote de ébola dentro de la República Democrática del Congo, mientras se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.