México incauta más de 54.000 litros de sustancias químicas para fabricar drogas sintéticas

La Fiscalía explicó identificó la forma de operación de una estructura delictiva y sus posibles rutas logísticas para mover sustancias ilícitas usadas. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decomisaron en la aduana del puerto de Manzanillo, en el occidental estado de Colima, más de 54.000 litros de sustanciass químicas que, según las autoridades, serían utilizados para elaborar drogas sintéticas.

El cargamento consistía en aproximadamente 54.960 litros de una sustancia identificada de manera preliminar como alcohol bencílico, distribuida en 240 tambos dentro de dos contenedores, informó este domingo la FGR en un comunicado.

La operación derivó de "trabajos de investigación de campo y gabinete" orientados a combatir delitos contra la salud e identificar rutas de organizaciones criminales transnacionales dedicadas a la importación y traslado de sustancias químicas hacia el occidente de México, como fentanilo y metanfetaminas.

Estructura delictiva

De acuerdo con la Fiscalía, la inteligencia de las autoridades permitió identificar la forma de operación de una estructura delictiva y sus posibles rutas logísticas para mover sustancias ilícitas usadas en la eventual fabricación de los narcóticos.

Tras ubicar el cargamento en la aduana de Manzanillo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR, y agentes de la SSPC acudieron a las instalaciones portuarias con apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El despliegue se realizó en inmediaciones de la aduana ubicada en el bulevar Miguel de la Madrid, en la colonia Tepeixtles, del municipio de Manzanillo, donde los agentes federales aseguraron los dos contenedores con los 240 tambos.

La FGR indicó que, mediante análisis químico, revisión de casos anteriores e información de diversas fuentes, las autoridades han establecido que sustancias como el ácido tartárico, la piperidona y otros químicos similares a los asegurados pueden emplearse en fases finales de producción de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina.

El comunicado no informó sobre personas detenidas ni precisó el origen del cargamento, la empresa responsable del envío o su destino final.

Tampoco detalló si los contenedores ingresaron por vía marítima o si permanecían bajo revisión aduanera al momento del aseguramiento.

"Lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, donde peritos especializados en la materia dictaminarán las características y cantidades exactas, así como la composición química de las sustancias", concluyó.