Bajo presión de EE. UU., Cuba apela a la comunidad internacional en la ONU

Habaneros caminan en una calle en La Habana (Cuba). ( FUENTE EXTERNA )

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, pidió este martes a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar un desastre en la isla, que está bajo bloqueo energético de Estados Unidos, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Hago un llamado a la comunidad internacional para que se movilice para evitar una catástrofe humanitaria que podría imponerse por la vía de las armas o por el bloqueo de combustible", dijo Rodríguez.

"Ha llegado el momento de la solidaridad hacia Cuba", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado abiertamente con tomar el control de Cuba, y afirmó que tras la ofensiva que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela la isla comunista podría ser su próximo objetivo militar.

Los cubanos han sufrido durante años duras condiciones económicas, debido en parte al embargo comercial impuesto por Estados Unidos en 1962, con escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos. Los apagones generales son frecuentes en el país.

Tensiones entre Estados Unidos y Cuba por acusaciones y bloqueos

La situación empeoró cuando Trump cortó el suministro de petróleo procedente de Venezuela tras el derrocamiento de Maduro.

La semana pasada, Washington apretó aún más las tuercas al imputar judicialmente al expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Raúl Castro ejercía entonces como ministro de Defensa.

Horas después de que se conociera la acusación en su contra, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió que Estados Unidos estaba muy enfocado en cambiar el sistema comunista de Cuba.

Este martes, el canciller cubano afirmó que la imputación tiene motivaciones políticas y negó que Cuba represente una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, como afirma Washington.

"Es una idea que va en contra de la lógica y el sentido común", dijo al Consejo de Seguridad de la ONU. "Dejen vivir a Cuba en paz".